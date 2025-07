Objavljena prognoza: Evo kakvo nas vrijeme očekuje za VIKEND

Danas se u jutarnjim satima u centralnim i istočnim područjima Bosne očekuje umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. U ostatku naše zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 19, a dnevna od 24 do 30, na jugu zemlje do 34 °C.

U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 12, a dnevna oko 27 °C.

Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje istočni i sjeveroistočni, a u ostalim područjima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 21, a dnevna od 28 do 35 °C.

U nedjelju sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 30 do 37 °C.

Početkom naredne sedmice u ponedjeljak sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, a dnevna od 34 do 40 °C, najavljuju iz FHMZ BiH.

Facebook komentari