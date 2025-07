Vukanović šefu EU u BiH: Trgujete s Dodikom, pregovarate li s mafijašima u EU!?

Lista za pravdu i red Nebojše Vukanovića održala je danas konferenciju za novinare ispred sjedišta Delegacije Evropske Unije u BiH u Sarajevu.

Nebojša Vukanović pozvao je na proteste i ljude da izađu na ulice, odnosno ispred institucija međunarodne zajednice u BiH. Dodao je da traže od šefa Delegacija EU da kažu ko je u njihovo ime pregovarao s Dodikom i zbog čega prave ustupke mafiji.

“Nismo slučajno ispred sjedišta Delegacije EU u BiH, jer ovi ljudi umjesto da nam donose svoje standarde u funkcionisanju pravne države, poput gospodina Sorece, uklapaju se u ovaj naš sistem. Mimo leđa građana pregovaraju i trguju, prave neke prljave dilove. Pitamo ih koliko košta ova zemlja i ko im je dao ovlaštenja da trguju? Dodik, Stevandić i Višković ne bi otišli u Sud BiH, ali je to bio dio dogovora i sa međunarodnom zajednicom i centrima moći. Šta su se dogovorili, moramo da znamo šta je ta izdaja na koju su pristali i odakle im pravo da se ponašaju prema nama kao da smo kolonija”, rekao je Vukanović.

On je rekao da su stranci legalizovali krađu izbora 2022. godine.

„Schmidt je donio uredbu da se zabrani prebacivanje para SNSD-u, što je on iskoristio da potpuno uništi opoziciju. Mi smo ostali bez toga. Nama je uzeto skoro 300 hiljada KM, do izbora oko pola miliona. Je li to potez međunarodne zajednice, da gađaju Dodika, a pogode nas“, pitao je Vukanović i dodao:

„Nek kažu cijenu, koliko košta ova država. Ćulum se vraća, kao da opljačkate banku pa vratite pare da vas ne uhapse. Mi ćemo krenuti u proteste, ne protiv korumpiranih političara, nego sramne uloge međunarodne zajednice. Zašto Marta Kos i Soreca ne pregovaraju s mafijašima u svojoj zemlji“?

Dodao je da je zemlji čuda sve moguće pa da se i Nešić vrati na poziciju ministra sigurnosti.

“Ako se dozvoli Ćulumu da se vrati, to je jedna vrsta nagodbe, Dodik kaže da neće biti potvrđena presuda, vidimo da je odgođeno izricanje. Samo ovdje se pristaje, međunarodna zajednica ćuti i pravi trule kompromise na našu štetu. Što ste veći mafijaš to vam se prave veći ustupci”, rekao je Vukanović.

