Širi se prilično zastrašujuća karta na kojoj je i naša zemlja: Samo jedna država je u ZELENOM!

Uz grafički prikaz, Musk je poručio: “Ili će Europa početi imati velike obitelji ili će nastaviti umirati”, aludirajući na ozbiljan demografski izazov koji pogađa kontinent. Stopa fertiliteta označava prosječan broj djece koje žena rodi tijekom svog plodnog razdoblja, od 15. do 49. godine života. Idealna vrijednost koja osigurava održanje broja stanovnika iznosi oko 2,1 djeteta po ženi. Međutim, podaci pokazuju da većina europskih zemalja daleko zaostaje za tom brojkom. U mnogim državama stope su izrazito niske, što upućuje na zabrinjavajući trend depopulacije, prenosi Večernji.hr

Iako su brojke općenito loše, neke zemlje ipak stoje nešto bolje. Hrvatska, Slovenija, Francuska, BiH, Srbija, Crna Gora, Bugarska i Moldavija spadaju u kategoriju s nedovoljnom, ali ne i ekstremno niskom stopom fertiliteta. Na karti koju je Musk objavio, posebno se ističe Kosovo, označeno zelenom bojom, s fertilitetom od 1,9, što je najbliže granici potrebnoj za zamjenu generacija.

Zanimljivo je da je Musk otac najmanje 14 djece sa četiri različite žene. Prvi put je postao otac 2002. godine sa svojom bivšom suprugom, autoricom Justine Wilson, a zajedno su dobili šestero djece uključujući dijete koje je umrlo kao dojenče. I prije je često upozoravao da će civilizacija propasti bez većeg broja rođenih, a u travnju je preko svog tijela “Department of Government Efficiency” (DOGE) inicirao drastične rezove: prekinuta su višemilijunska sredstva za majčinsku skrb, ukinute su potpore za majke, novorođenčad i trudnice, što je ostavilo zajednice bez osnovnih usluga poput dostave hrane i formula, savjetovanja bilo kod kuće ili u skloništima. To je izazvalo brojne kritike stručnjaka koji smatraju da se ne može promovirati natalitet dok istovremeno slabi infrastruktura koja ga podržava, piše Forbes.

Europe will cease to exist soon. We need to bring back having HUGE families. pic.twitter.com/86OeFNkFVA

— Giga Based Dad (@GigaBasedDad) July 14, 2025