“Definitivno je Čović sahranio priču o Izbornom zakonu i ugroženosti Hrvata”

Ne otvoriti diskusiju i priču o izmjenama Izbornog zakona samo na osnovu njihove intuicije pokazuje da nema mjesta više za bilo kakvu priču Čović i HDZ-a o ugroženosti Hrvata i ‘legitimnom predstavljanju’. Definitivno je Čović sahranio priču o Izbornom zakonu i pala je njegova maska”, zaključio je delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Džemal Smajić.Vijeće ministara na hitnoj telefonskoj sjednici usvojilo Plan rasta za Zapadni Balkan. Razlika od prijašnjog procesa usvajanja ovog dokumenta jeste što će konačni sud dati Vijeće ministara, te vlasti entiteta i kantona neće imati pravo veta na tekst, saopšteno je. Da li je vama najjasnije šta je unaprijeđeno u odnosu na prošli put?

Naravno da nije najjasnije, ovo je priča za građane da steknu dojam da nešto rade u Vijeću ministara. To su neozbiljni potezi, što se lako može zaključiti. Upropaštena je prilika da se ostvare svi uslovi vezani za Plan rasta, koji smo imali prošle godine. Propustili smo da povučemo ta sredstva. Šta nam kaže predsjevajuća Krišto da je novina? Da će ponovo ići na usaglašavanje na niže nivoe vlasti?!

Jučer na sjednici državnog Doma naroda 27. tačaka, a posljednje dvije su bile najzanimljivije – izmjene Izbornog zakona i smjene u Vijeću ministara i Kolegiju Doma naroda. Pomalo iznenađujuće je bilo što je jednoglasno usvojeno da se izmjene Izbornog zakona razmatraju po hitnoj proceduri, sve po prijedlogu HDZ-ove Marine Pendeš, a onda je sam HDZ oborio kvorum. Kako komantarišete ova dešavanja,piše N1

Zaista interesantno. Moram kazati da smo Stranka za BiH i ja sam mnogo puta komentarisali ulogu Čovića u svim ovim procesima. Od početka smo ukazivali da njegov cilj nisi izmjene Izbornog zakona BiH, nego je to pomoć i njegovoj politici, a to je velikosrpska politika koja je očistila Hrvate iz RS-a. Čović nikad nije osudio ovu politiku niti je radio na povratku Hrvata u RS. Čović već 20 godina koristi koristi narativ da su Hrvati ugroženi i da se mora mijenjati Izborni zakon i sad kad je konačno to došlo na dnevni red, i mi smo to podržali, u to momentu Čović ruši kvorum u Domu naroda.

Kao razlog iz HDZ-a su naveli da znaju da njihov prijedlog neće dobiti podršku. Da li iza svega stoji, zapravo, spašavanje SNSD-a, odnosno da se ne dođe do tačke na kojoj bi se raspravljalo o smjenama njihovih kadrova?

To je zaista jedan jeftini izgovor od Čovića. Ne otvoriti diskusiju i priču (o izmjenama Izbornog zakona) samo na osnovu njihove intuicije pokazuje da nema mjesta više za bilo kakvu priču Čović i HDZ-a o ugroženosti Hrvata i “legitimnom predstavljanju”. Definitivno je Čović sahranio priču o Izbornom zakonu i pala je njegova maska. Ubijedio je čak neke ljude u međunarodnim centrima da su Hrvati ugroženi u Bosni i Hercegovini, a oni uživaju ista prava kao i ostali.

Kako će se riješiti situacija u državnom Domu naroda?

Ne vjerujem da će doći do prekompozicije državne vlasti i to je svima bilo jasno, a i onima koji su krenuli u te priče o smjenama. Znalo se da Dodik neće dopustiti smjenu svojih kadrova, kao i da će ga Čović podržati. Čović i HDZ su sve vrijeme radili na spašavanju kadrova SNSD-a, a krivicu je prebacivao na Bošnjake.

Facebook komentari