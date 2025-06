Jasmin Emrić uputio u proceduru izmjene Zakona o SIPA-i: Predlaže rješenje za rukovođenje Agencijom bez Ćuluma

Jasmin Emrić (NES BiH), zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH uputio je u proceduru izmjene Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA), saznaje Raport.

Prijedlog zakona već je upućen predsjedavajućem Predstavničkog doma PSBiH Denisu Zvizdiću, a Emrić traži da se on razmatra po hitnom postupku, jer je neophodno što prije stabilizirati situaciju u SIPA-i koja je trenutno zbog opstrukcija secesionističkog SNSD-a i bez direktora i bez zamjenika direktora.

Zastupnik Emrić smatra da situaciju u Agenciji treba riješiti na način da se hitno izmijeni Zakon o SIPA-i, te da se osigura kontinuiteta zakonitog rukovođenja SIPA-om čak i u slučajevima kada SIPA-a nema direktora i zamjenika, kao što je sada situacija.

Emrić upozorava da niti je odlazak još uvijek formalnog direktora Darka Ćuluma iz SIPA-e izvršen na zakonit način, a niti su ovlaštenja koja je on dao osobama koje ga mijenjaju u skladu sa zakonima BiH.

– Ćulumovim prijenosom svojih ovlaštenja na pomoćnika direktora, načelnika Sektora za planiranje, analitiku, saradnju i informisanje, te samovoljnim odlaskom iz SIPA-e čime je prestao vršiti dužnosti i odgovornosti direktora prije razrješenja od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, nije utemeljeno na odredbama člana 7. i 8. Zakona, niti je u skladu s članom 68. Zakona o upravi BiH. Član 68. stav 2. Zakona o upravi je propisao da: “Rukovodilac, odnosno njegov zamjenik ostaju na dužnosti do roka određenog zakonom ili roka koji odredi organ nadležan za odlučivanje o ostavci.

Kako Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije razriješilo direktora na njegov zahtjev, niti je odredilo rok do kada ostaje na dužnosti, to je direktor bio u obavezi rukovoditi SIPA-om i ostati na dužnosti do razrješenja.

Budući da je direktor samovoljno otišao iz SIPA-e i prekinuo vršiti dužnosti i odgovornosti direktora prije razrješenja od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a kako radno mjesto zamjenika direktora nije popunjeno, to je hitno potrebno zakonom urediti aktuelnu situaciju radi osiguranja kontinuiteta zakonitog rukovođenja SIPA-om.

Dakle, radi se o izmjeni i dopunama zakona visokog stepena hitnosti, a isti je formuliran na jednostavan način tako da se može razmatrati u jednom čitanju – naveo je Emrić između ostalog u obrazloženju potrebe hitnog donošenja izmjena ovog zakona u koji je Raport imao uvid.

Tako Emrić predlaže da se u bilo kojem slučaju da direktor SIPA-e ili zamjenik direktora ne mogu vršiti svoje dužnosti, onda dužnosti i odgovornosti direktora, u skladu s drugim propisanim uvjetima, preuzima i obavlja rukovodeći policijski službenik jednog od pet SIPA-inih odjela.

Prema predloženom rješenju, ovlasti direktora SIPA-e, a kada ta agencija nema ni direktora ni zamjenika, preuzeo bi prije svega rukovodilac već u sadašnjem Zakonu utvrđenim redoslijedom odjela pobrojanih u zakonu.

A prema tom redoslijedu na prvom mjestu bi bio šef Kriminalističko-istražnog odjeljenja i on bi bio prvi izbor za vršenje ovlasti direktora SIPA-e, ako bi, kao što je slučaj sada Agencija bila bez direktora i zamjenika.

Po redoslijedu odjela čiji šefovi bi ušli u izbor za obavljanje dužnosti direktora ako Agencija nema imenovane čelnike, potom slijedi šef Finansijsko-obavještajnog odjeljenja, ili šef Odjeljenja za zaštitu svjedoka, a u krajnjem slučaju šefovi Jedinice za specijalnu podršku ili Odjeljenja za unutrašnju kontrolu.

Poznato je da je Darko Ćulum, po naredbi separatiste Milorada Dodika, predsjednika RS i bjegunca od bh. pravosuđa, podnio zahtjev za razrješenje još u martu ove godine, ali Vijeće ministara ga nije razriješilo s te pozicije, jer bi navodno prestale važiti ovlasti koje je Ćulum dao službenicima koji trenutno vode SIPA-u, pa bi Agencija ostala bez rukovodstva.

Tako je Ćulum koji se bio u međuvremenu proglasio i savjetnikom u MUP-u RS još uvijek formalni direktor SIPA-e, iako ne dolazi na posao i ne prima platu, ali i takav njegov status šteti Agenciji.

Zbog ‘rupa’ u Zakonu o SIPA-i SNSD je pokušao iskoristiti novonastalu situaciju pa čak i vratiti i fizički Ćuluma u SIPA-u, a kada im to nije uspjelo, sada ne dozvoljavaju da Vijeće ministara BiH imenuje Dragana Andrića za zamjenika direktora SIPA. Iako je Andrić prvorangirani i jedini na listi koju je Nezavisni odbor poslao zamjeniku ministra sigurnosti Ivici Bošnjaku.

Kako saznaje Raport, Emrićev prijedlog mogao bi biti dodatno uvršten na dnevni red sjednice Predstavničkog doma PSBiH zakazane za 9. juli.

U tom domu ima dovoljno ruku za usvajanje ovog zakona, a vjerovatno da podršku ima i u Domu naroda PSBiH, naravno, ako SNSD i HDZBiH ne blokiraju rad tog doma obaranjem kvoruma, jer za obaranje zakona, nemaju dovoljno glasova.

Facebook komentari