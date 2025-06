Raketa Ilona Maska ponovo eksplodirala dok se pripremala za probni let

Raketa američke kompanije SpaceX eksplodirala je sinoć u Teksasu tokom testiranja. Kompanija u vlasništvu milijardera Ilona Maska (Elon Musk) saopćila je da nema povrijeđenih.

Navode da je raketa Starship eksplodirala dok se pripremala za deseti probni let, prenijeo je AP.

– Bezbjednosna zona oko lokacije održavana je tokom cijele operacije i cjelokupno osoblje je bezbjedno – navodi se u saopštenju na platformi X.

Mask je rekao je da nema opasnosti za obližnje stanovnike. Zamolio je ljude da ne pokušavaju da se približe lokaciji.

Kompanija je saopštila da sarađuje sa lokalnim zvaničnicima nakon eksplozije.

🚨#BREAKING: Watch as SpaceX Starship 36 explodes during static fire test right before launch later this month

📌#Starbase | #Texas

Watch as a massive explosion erupts near Starbase City, Texas, during a critical moment in SpaceX’s preparations for Starship Flight 10. The… pic.twitter.com/Rp2tlddenf

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) June 19, 2025