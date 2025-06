Pazite šta prenosite preko granice: Ograničenja za lijekove, hranu, a kazne i do 27 hiljada KM

Putovati znači pakovati se i na destinaciju kojoj se radujemo ponijeti sve što nam treba, a i ono što nazivamo nek’ se nađe. E baš to nešto nek’ se nađe može nam zagorčati život već na prelasku granice prema zemljama Evropske unije. Zbog toga nam iz Uprave za indirektno oporezivanje predlažu da prije polaska iz Bosne i Hercegovine provjerimo šta možemo ponijeti i koliko nas može koštati ako greškom ponesemo nešto što nije dozvoljeno, piše Oslobođenje.

Vrsta i količina robe u ličnom prtljagu mora biti nekomercijalne prirode, te u skladu sa brojem putnika”, kazala nam je Darjana Maglov iz UIO i dodala da, ako se npr. putuje sa jednim malim djetetom, a ponesemo troja kolica za bebe, moglo bi nas koštati kazne, jer carinicima može djelovati da dvoja kolica mogu poslužiti za prodaju. Lični prtljag je oslobođen plaćanja uvoznih dažbina ako ukupna vrijednost ne prelazi 300 eura, a putnici mlađi od 15 godina oslobođeni su plaćanja uvoznih dažbina na prtljag do 150 eura.

Mlijeko i mesni proizvodi NE, ali čokolade, kolači, keksi DA Iako svi najviše volimo domaće, kada putujete u Hrvatsku, vodite računa da ne nosite meso i mliječne proizvode.

Dopušteno je mlijeko u prahu za dojenčad, kao i hrana za dojenčad i posebna hrana koja se koristi zbog medicinskih razloga najviše do 2 kg, hrana za kućne ljubimce koja se koristi iz zdravstvenih razloga do 2 kg – precizirala je Maglov, te navela da su svježa, očišćena, suha, kuhana riba, školjke i puževi dozvoljeni u količinama do 20 kg, a jaja i med do 2 kg. Pored mlijeka i mesnih proizvoda, ne možemo nositi ni salame, paštete, suhomesnate nareske, pavlaku, sir, jogurt, maslac… ali možemo čokolade, kolače, kekse, vafle, supe. Kada je voće u pitanju, dozvoljeni su ananas, banane, kokos i datule, jer za njih nije potreban fitosanitarni sertifikat, ali za sve ostalo voće i povrće treba se obratiti fitosanitarnoj inspekciji.

Cigarete i alkohol precizirani na osnovu sastava Za pušače slijede posebna pravila zavisno da li preferiraju cigarete, cigare, duhan ili nove duhanske proizvode. To bi značilo da, bez obzira na to koliko dana ostajete, na graničnom prelazu možete prenijeti 40 cigareta ili 20 cigarilosa ili 10 cigara ili 50 grama duhana za pušenje ili 10 mililitara e-tekućine ili 50 g novih duhanskih proizvoda. Slično je i sa alkoholnim pićima. Dozvoljen je 1 litar alkoholnog pića s udjelom alkohola većim od 22 posto, te 2 litre sa udjelom alkohola 22 posto i manje. Za vino su dozvoljene četiri litre, a pivo može i 16 litara.

Stroga kontrola, mogu samo lijekovi za ličnu upotrebu. Od lijekova smijete nositi samo one za ličnu upotrebu. Terapiju možete ponijeti da budete s njom pokriveni najviše do mjesec uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju.

Unos lijekova koji sadrže drogu, takođe za lične potrebe putnika, dozvoljen je u količini potrebnoj za liječenje za najviše pet dana, i to također uz posjedovanje medicinske dokumentacije. Ako se radi o osobama koje su na supstitucijskoj terapiji, bolesti ovisnosti ili simptomatskoj terapiji u terminalnoj fazi malignih bolesti, dopuštena količina je za 15 dana lične upotrebe. Bez dokumentacije ili ako nosimo veće količine, možemo se suočiti sa novčanim kaznama i do 26.600 KM.

Kazne od 500 do 27.000 KM Za nepoštivanje propisa, kao unošenje ili pokušaj unošenja robe u carinsko područje EU na skriven način, te za nepodnošenje carinske deklaracije za robu ili dio robe ako je riječ o robi komercijalne prirode ili robi za koju su propisane zabrane ili ograničenja pri uvozu ili izvozu, propisana je novčana kazna za fizičku osobu od 800 do 25.000 KM. Za neprijavljene ili zabranjene predmete na granici možete biti kažnjeni od 500 do 13.000 KM, ovisno o težini prekršaja. U ozbiljnijim slučajevima, kazne mogu narasti do 27.000 KM.

Facebook komentari