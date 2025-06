Konaković: Zvanični stav Brisela je da Dodik nije pregovarač

Po prvi put smo iz Brisela dobili jasan stav, Marta Kos je rekla “Dodik nije pregovarač”. Nakon 15 godina suverene vladavine, došao je u situaciju da on nije pregovarač, to je zvanični stav Brisela i to je stav 99 posto ministara vanjskih poslova EU”, rekao je Konaković.

On je dodao da ako se potvrdi Dodikova krivica u drugostepenoj presudi, on prestaje biti predsjednik RS i idu izbori u ovom bh. entitetu te da je i u slučaju oslobađajuće presude on bjegunac,pišu Vijesti

“Ljudi u RS su shvatili da je to jedan mega bogati političara, koji je prodao sve, javna dobra, on ne da nije gazdovao, nego je rasturio taj entitet”, rekao je Konaković.

