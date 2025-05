Vukanović: SNSD i HDZ skupa prave blokade, odgovarat će zbog toga

SNSD zajedno sa HDZ-om danas blokira rad Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, zloupotrebljavajući kvorum, i institucije BiH zarad očuvanja fotelja i svog interesa. To je neprihvatljivo i oni zbog toga treba da snose političke posljedice, a BiH bi konačno mogla da krene naprijed”, rekao je predsjednik liste Za pravdu i red Nebojša Vukanović.”Nastavak blokade rada Domu naroda PS BiH najbolja je slika grčevite borbe SNSD-a za fotelje i funkcije sa kojima kao da su srasli”, kaže Vukanović, dodajući da su Srbi u Dejtonu ispregovarali nekoliko mehanizama za zaštitu nacionalnog interesa Srba u Vijeću ministara i Parlamentarnoj skupštini BiH.

“To za šta smo se izborili plaćena je velika žrtva da se dobije ovako velika autonomija i izvrstan položaj za sve Srbe i RS u cjelini u BiH. Sada to ova grupa odmetnika zloupotrebljava i to je ono čega se najviše bojim i zbog čega smo pokrenuli jednu mini diplomatsku ofanzivu.

Ovo što radi Nikola Špirić, koji očito nema ni stida ni obraza i koji nema većinu i toga je svjestan, ali jednostavno ne dozvoljava da se glasa. Opstruišu glasanje o njemu iako imaju podršku šest delegata, po tri iz SNSD-a i HDZ-a, a devet je protiv u Domu naroda”, navodi Vukanović.

Tvrdi kako Dodik i Čović imaju isti način govora, a temelj njihovog odnosa je duboko isprepletani zajednički interes na račun Srba i Hrvata koje su raselili iz BiH.

On u razgovoru za BN TV dodaje da Čović pokušava da gurne prst u oči opoziciji za šta će, kako kaže, snositi političke posljedice.

“Nije samo problem što on drži leđa Miloradu Dodiku. Da sam ja birao, rekao bih Čoviću ‘treba ovako da se ponašaš’. Da građani RS vide kako Zagreb stoji i brani Milorada Dodika kao vitalni nacionalni interes Hrvata u BiH. Ako Zagreb podržava nekog Srbina, to onda nije dobro. Naravno, oni njega koriste za svoje interese”, kategoričan je Vukanović.

Komentarišući to što mu ne dozvoljavaju da bude imenovan za ministra sigurnosti BiH, Vukanović kaže da se “oni boje pravne države na kojoj bi insistirao”.

“Da je neko drugi iz opozicije ko je možda u boljim odnosima sa Dodikom i Čovićem, siguran sam da ne bi bilo problema. Potpisalo bi se to uz neki otpor. Ovo se brani kao Staljingrad jer znaju da je ovo ustvari naš Staljingrad. Ako uđem u Ministarstvo, za zamjenika predsjedavajućeg, i ako prestane uzurpacija u Domu naroda i dođu još dva srpska ministra, to je tačka preokreta”, objašnjava Vukanović.

Ponašanje Milorada Dodika koje ide ka nekoj novoj konferenciji i raspakivanju Dejtona je suicidno jer bi entitetu RS oduzelo nadležnosti i pravo veta, naglašava Vukanović.

“Dodik je, prije nego što će doći na vlast 2006. godine, u jednom emisiji FTV govorio Lagumdžiji da je BiH previše komplikovana zemlja, da treba ukinuti Dom naroda, a da treba imati jednog predsjednika, da se smjenjuje na četiri godine i dolazi iz drugog naroda. On je najviše uradio na centralizaciji BiH. On je osnova SIPA, direktor je bio Sredoje Nović, Sud i Tužilaštvo BiH, Graničnu policiju, ukinuo je Državnu bezbjednost, osnovao OBA-u. On je sve ingerencije prenio.

On je uvijek bio spreman da zarad opstanka na vlasti trguje RS-om, prenosi nadležnosti, trguje institucijama pod izgovorom nekih reformi. Onda bi rekao “malo sam pretjerao, ali vi mene pustite da sam na vlasti, ja i moja familija, da pasemo, i ova klika oko mene, a vi uzmite šta vam treba””, ističe Vukanović,pišu Vijesti

“Klika koja je na vlasti u RS sistemski i planski je godinama uništavala javna preduzeća stavljajući novac u svoje džepove”, tvrdi Vukanović.

“Čuj, da nas pobijedi “Viaduct”, neko poštansko sanduče iz Slovenije, koje ima godišnji prihod od 1000 eura. Nije pobijedilo ono, pobijedila je mafija koja stoji iza toga. Kome to ide? Da li mislite da ide u Sloveniju nekim Slovencima? To ide našoj bagri koja pustoši i pljačka ovaj narod. Sve cehove vlaća ovaj jadni i dobri ali naivni narod dok ne kaže ‘dosta je'”, objašnjava Vukanović.

“Ovaj diktatorski sistem u RS ne počiva na ideologiji i raspravi nego na planu za opstanak na vlasti. On je na izmaku i pod hitno ga treba mijenjati kako bismo konačno dobili pravnu državu i oslobodili se mafijaške mreže”, poručio je Vukanović.

