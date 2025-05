BH Meteo: To bi bilo to, opraštamo se od kišnih perioda

Kako su naveli, od sutra pa jedan duži period nas očekuje period zatopljenja

“I to bi bilo to, sa današnjom kišom opraštamo se od nešto dužeg perioda umjerenijih temperatura i uskoro ulazimo u period pravog ljeta. Već od sutra više sunčanih intervala dok se od vikenda očekuje osjetnije zatopljenje sa temperaturama do oko 30°C u nedelju”, naveli su.

Dodaju da nas od iduće sedmice čeka još toplije vrijeme uz prave ljetne temperature koje bi prema trenutnim prognozama obilježile veći dio prve dekade juna,piše Vijesti

“Prva dekada juna pored toplog vremena donosi i dosta sunčanih sati. Iako bi u pojedinim danima moglo biti lokalnih pljuskova opšta slika vremena – ljetna”, poručili su.

