EU priprema udar na Dodika: Srbija mora birati stranu

Gordy smatra da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, nakon nedavnog susreta sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi, nema mnogo prostora za manevrisanje kada je riječ o Evropskoj uniji (EU) po ovom pitanju.

“Mislim da on računa na podršku Evrope – i ekonomsku, ali i političku, u svjetlu antirežimskih protesta koji u Srbiji traju već šest mjeseci“, navodi Gordy.

Šta predviđa ‘non-pejper’?

U neformalnom dokumentu poznatom kao „non-pejper“, koji su navodno sastavile Francuska i Njemačka, države članice EU pozivaju se da suspenduju finansijske projekte koji koriste Republici Srpskoj (RS) i razmotre uvođenje ciljanih sankcija prema zvaničnicima ovog bosanskohercegovačkog entiteta koji „podrivaju suverenitet i ustavni poredak BiH“.

Također se predlaže prekid zvanične komunikacije s predsjednikom i premijerom RS-a, Miloradom Dodikom i Radovanom Viškovićem, kao i s predsjednikom Narodne skupštine RS Nenadom Stevandićem.

Komentarišući predložene mjere, Gordy navodi da su neke od njih već u upotrebi u pojedinim članicama EU.

„Najoštrije sankcije već su uvele Njemačka, Austrija i Litvanija“, podsjeća Gordy.

Ipak, sagovornik RSE smatra da je ponašanje predsjednika RS-a Milorada Dodika bilo povod za pokretanje ovakve inicijative.

„Bilo je neophodno da se nešto preduzme jer je Dodik praktično provocirao ovakav odgovor. Na primjer, kršio je zabranu putovanja posjetama Srbiji, Rusiji i Izraelu. Mislim da je time testirao granice, vjerujući da je dovoljno moćan da ih krši. Evropa na to mora odgovoriti“, rekao je Gordy.

Koje su obaveze EU prema BiH?

RSE: Da li ovakav dokument, iako pravno neobavezujući, pokazuje da EU pokušava ojačati svoju poziciju u BiH i na Zapadnom Balkanu?

Gordy: Situacija u BiH je nestabilna i sada je dobar trenutak za jačanje prisustva EU. S druge strane, iako Rusija ima određeni utjecaj u regionu, trenutno je oslabljena i ne može se fokusirati na Balkan. Dakle, ovo je idealno vrijeme da Evropa pokaže svoj utjecaj.

Zanimljiv je i prijedlog da EU afirmiše svoju ulogu garanta mira u BiH, što proizlazi iz Dejtonskog sporazuma. Također, BiH je kandidat za članstvo u EU, što znači da Evropa ima i određene obaveze prema toj zemlji.

Posebno je važna ideja o radu na novom ustavnom rješenju za BiH. Ukoliko se to ozbiljno shvati, bio bi to veliki korak naprijed, jer BiH, iako postoji Peti aneks Dejtonskog sporazuma, de facto nema pravi Ustav. To ostavlja prostor za manipulacije. Ozbiljan rad na ovom pitanju bio bi od suštinskog značaja.

Šta se očekuje od Srbije i Vučića?

RSE: Kako bi se Srbija mogla pozicionirati u ovom slučaju?

Gordy: Srbija je, naročito nakon Vučićeve posjete Rusiji, pod pritiskom da pokaže koliko je ozbiljna u vezi sa svojim evropskim putem. Ovo će biti još jedan test. Iskreno, Vučiću neće biti lako da odgovori. Vjerujem da se on i dalje oslanja na podršku EU, kako ekonomsku, tako i političku, posebno zbog unutrašnjih protesta.

RSE: Možemo li očekivati pogoršanje odnosa Beograda i Sarajeva?

Gordy: Moguće je. U režimskim medijima u Srbiji često se poziva na zaoštravanje odnosa. Ipak, Vučić i svaki drugi zvaničnik Srbije mora imati na umu da je Srbija potpisnica Dejtonskog sporazuma i obavezna da poštuje suverenitet BiH. Zvanični Beograd to uglavnom i radi, u većoj ili manjoj mjeri, ali se od te obaveze ne može odustati.

Efekti sankcija

RSE: Kako ocjenjujete mjere poput uskraćivanja finansijske podrške RS-u, ciljane sankcije zvaničnicima i pravnim licima, izolaciju najviših funkcionera i usporavanje evropskog puta BiH? Mogu li one donijeti rezultate?

Gordy: Iako sve to zvuči ozbiljno, većina tih mjera je već na snazi. Najstrožije sankcije već su uvele Njemačka, Austrija i Litvanija. Nema tu mnogo noviteta. Izolacija se već dešava – jedine članice EU koje to ne sprovode su Slovačka, Mađarska i donekle Hrvatska.

Kako bi mogao reagovati Dodik?

RSE: Da li ove mjere otvaraju prostor Miloradu Dodiku da se dodatno zbliži s Vladimirom Putinom?

Gordy: Ne vjerujem da može ići dalje nego što je već išao. Osim toga, Putin je zauzet ratom u Ukrajini i više ne može da posveti toliku pažnju Balkanu kao prije nekoliko godina.

Pokazalo se i da je Dodik bio preambiciozan. Mislio je da će imati podršku Srbije, Rusije i čak Sjedinjenih Država, posebno nakon dolaska Donalda Trumpa na vlast. Tu podršku nije dobio – ni od tih država, ni od javnosti u RS-u, pa čak ni od opozicije. Njegova pozicija je sve slabija, bez obzira na agresivnu retoriku,pišu Vijesti

RSE: Može li mu ovaj „non-pejper“ pomoći da ojača svoj rejting?

Gordy: Mislim da sve više građana u Republici Srpskoj shvata koliko ih Dodik zapravo košta.

