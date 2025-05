Supruga oboljelog od leptospiroze: Nikad ga nisam vidjela ovako slabog, želimo da vlast reaguje

Kako bi zaštitila dijete Lejna je napustila supruga i s djetetom otišla kod roditelja.

“Mi dolijećemo, moji roditelji i ja. Čistimo stan, čistimo stubište jer pokušavamo da preveniramo daljnje širenje. Znamo da se ne širi sa čovjeka na čovjeka. Međutim, nikad ne možemo biti oprezni u ovom momentu pogotovo jer imamo jako malu bebu sudeći po ovim simptomima koje suprug ima jako teško pala ova bolest kao svima nama”, kazala je ona za N1.

Kada je riječ o zdravstvenom stanju supruga, Lejna kaže da ima jako visoku temperaturu i da nema poboljšanja.

“Suprug ima jako visoku temperaturu, to se vuče 7-10 dana. Dobio je antibiotike prošli petak na infektologiji. Nije se nikakva promjena desila. Ukoliko ne bude promjene sutra ćemo na infektologiju. Kao neko ko je s njim ovoliko godina nisam ga vidjela ovako slabog tako da me je to potreslo”, istakla je ona.

Također, Lejna je ukazala da su problemi s kojima se oni na Dobrinji suočavaju dogodili i na Grbavici i u drugim dijelovima Sarajeva.

“Ovo je sramota za naš sistem, državu, inspekciju, za sve. Šta očekivati od države koja svakako ne funkcioniše”, dodala je,piše N1

Danas je ekipa N1 ponovo razgovarala sa Slobodanom Obradovićem koji je tokom vikenda govorio za N1 o stanju u hustoru na Trgu Vilijama Šekspira. Istakao je da se situacija ništa nije promijenila iako je KJKP “RAD” napravio krizni štab i počeo čišćenja po Dobrinji.

Podsjećamo, zgrada u kojoj žive nalazi se na međuentitetskoj liniji gdje teritorijalno pripadaju bh. entitetu FBiH a vodu plaćaju Istočnom Sarajevu. Tu nastaje prebacivanje odgovornosti na relaciji Istočno Sarajevo-“Sarajevostan” ali i općine Novi Grad Sarajevo koja je stanarima poručila, kako navode, da čekaju rješenje političke situacije u BiH.

