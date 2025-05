Safet Oručević: Da je ovo uradio gradonačelnik Sarajeva, dobio bi 10 godina zatvora – U kontru

Tekst našeg kolumniste Dragana Markovine “Mostarski simbolički ratovi” izazvao je lavinu reakcija te ove subote sa njim U kontru razgovara Safet Oručević, ratni gradonačelnik istočnog dijela Mostara i prvi poslijeratni gradonačelnik Mostara.

U više od sedamdeset minuta podcast razgovora, govoriće o izgradnji zgrade Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru, o pobuni Mostarskog kruga i Islamske zajednice protiv te ideje i o njihovom zahtjevu za izgradnju Mevlane.

– Mario Kordić, gradonačelnik Mostara, ne gradi po zakonu svoje kazalište. Mostarski krug je definisao i tražio odgovore. Prvo politički je nefer i frustrirajuće da jedna H-komponenta, sama gradi jednu zgradu od 10 hiljada kvadrata i nikoga ne pita, sve da su sve Hrvati u Gradskom vijeću, valjda mora pitati Gradsko vijeće nešto. Ne, oni su sebi dali za pravo, kao narod većeg reda da kažu – to će biti kazalište, imaće toliko mjesta,… kazao je Oručević te dodao da bi sarajevski gradonačelnik dobio 10 godina zatvora da to uradi na bilo kojoj lokaciji, sve i da to nema veze sa nacionalnim pitanjem,piše Oslobodjenje

Ova tema, koja očito dijeli Mostar, povod je podcasta u kojem su Markovina i Oručević zapravo razgovarali o današnjem Mostaru, o frustracijama Bošnjaka u Mostaru i u Hercegovini te nepravdi koju osjećaju, kao i o odnosu Sarajeva prema njima.

– Naravno da je mali Mostar žrtva velike politike – kad gore ne ide u Sarajevu, ili je Izborni zakon, ili je nešto, sve se to vrati po Mostaru. Je li u Srednjoj Bosni problem, bilo gdje da je sa Hrvatima problem, tu Bošnjaci Mostara, Stoca, Čapljine iskišu to debelo. Neravnopravnost Mostara uzrokuje i ogromna ulaganja iz Hrvatske. Moja država bi morala da ulaže u Hercegovinu, ne u Mostar, jednako kao Hrvatska u Hercegovinu. To je cilj koji mi želimo sada da pokrenemo iz mostarskog kruga, zaključio je Oručević.

O situaciji u Starom gradu, o želji za stvarnim novim životom i ulozi dijaspore, alternativnim prijedlozima za izgradnju zajedničkih institucija, ali zapravo o životu ovdje i sada i o tome kako će Mostar izgledati u skoroj budućnosti, slušajte i gledajte ove subote u 21 sat

