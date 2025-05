Čović: Ministarstvo sigurnosti dobro funkcioniše i bez ministra

“Pravo izvorište krize je nepoštivanje Ustava Bosne i Hercegovine. Mi moramo poštivati Ustav i njegovati ustavno domoljublje. Ako to uspijemo, onda će krize biti i rjeđe i kratko će trajati. Neće biti ovakvog intenziteta i neće se stvarati zabrinutost ni unutar zemlje, a niti u našem okruženju, izjavio je u intervjuu za Fenu Dragan Čović.

On smatra da je problem u želji i potrebi da se ostvare politički ciljevi koji se nisu ostvarili kroz proteklih 15-20 godina, gdje se politika temelji na brojnosti i prikazuje građanskim konceptom, a koju odlikuje želja za dominacijom.

Odgovor iz RS je otpor koji prelazi u klasični separatizam. Niti jedno od toga, poručuje Čović, ne može proći u BiH.

“Zaglavni kamen Bosne i Hercegovine su njezina tri jednaka konstitutivna naroda. BiH se i kroz historiju uvijek bazirala na zajedništvu tri naroda i njihovom legitimnom predstavljanju. Kada se to naruši onda imamo ovakav ambijent za krize”, smatra Čović.

Govoreći o trenutnoj političkoj situaciji u BiH Čović kaže da je teško uopće definirati ko je pozicija, a ko opozicija, obzirom da na različitim nivoima vlasti postoje različite koalicije, a pri tomu i podijeljene ustavne ovlasti između raznih nivoa koje su prinuđene sarađivati.

“S kim danas možete sjediti i nešto dogovarati a da to ima provedbu u praksi? To je pravo pitanje, kako provesti ono što dogovorite. Mi iz HDZ-a, pa i HNS-a, razgovaramo sa svima, da bude vrlo jasno. Zbog ovakve strukture BiH prinuđeni smo razgovarati sa svima. Otvorili smo razgovor s najvećim brojem stranaka koje imaju utjecaj kroz Parlamentarnu skupštinu BiH, odnosno parlamente entiteta. To ide teško jer su neki stavovi zakovani i polako se zauzimaju pozicije pred Opće izbore 2026. godine. Osobito zato što smo na prehodnim izborima ‘eliminirali’ SDA kao dominantnu stranku kod Bošnjaka. To je i doživljeno tako – kao eliminacija i naravno da ti ljudi žele danas stvoriti ambijent koji će im omogućiti dominaciju na predstojećim izborima”, ističe Čović.

Dodaje da HDZ BiH u tim razgovorima nudi i rješenja, a kao primjer navodi hitnu sjednicu Doma naroda PSBIH na kojoj bi se kao prve tačke dnevnog reda razmatrala dva evropska zakona, Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću te o Sudu BiH.

“Naravno, mi smo na dnevni red stavili i Izborni zakon, ali tek iza ova dva evropska zakona. Time smo omogućili onima koji se hvale svojim odnosom prema evropskoj ambiciji Bosne i Hercegovine da to demonstriraju i u praksi, glasujući za zakone koje je Evropska unija postavila kao uvjet za otvaranje pregovaračkog procesa. Onda nam ostaje samo jedno pitanje, a to je da Vijeće ministara imenuje glavnog pregovorača i njegove zamjenike. Ukratko, to je način kako mislimo izaći aktualnih izazova”, pojasnio je Čović.

Po njemu je prioritet i usvajanje državnog budžeta, a ako neko želi, dodaje, raspravljati o smjeni pojedinih dužnosnika to može učiniti i za dva ili tri mjeseca, nakon što se završe prioritetne aktivnosti oko evropskog puta BiH.

Kada je u pitanju hrvatska pozicija u BiH, Čović kaže da su tri ključna cilja – mir i stabilnost BiH, euroatlantske integracije i jednakopravnost tri naroda kroz poštivanje Ustava BiH.

“To je Izborni zakon koji se tiče legitimnog predstavljanja u Predsjedništvu BiH. Mislimo da je sada zadnji trenutak da to pitanje konačno završimo. Kada razgovaramo s njima, većina kolega se slaže oko toga, pa čak i javno istupa, da nije u redu da drugi Hrvatima biraju njihovog člana Predsjedništva. Međutim, mi već četiri ciklusa imamo dva bošnjačka člana Predsjedništva BiH, što god ko o tome kazao. To treba promijeniti. Hoćemo li za pet ili šest mjeseci doći u poziciju da možemo pričati o promjeni Ustava BiH, a time i provedbi presuda iz Strasbourga, volio bih da možemo. Mislim da je dvotrećinska većina teško dostižna i zato tražimo da se izmijeni Izborni zakon u pogledu izbora članova Predsjedništva BiH i da se barem tu situacija relaksira, jer za to imamo kapacitet”, kaže Čović.

Nekorektno je, dodaje, da partneri iz Sarajeva ne žele zaustaviti praksu izbora dva bošnjačka člana Predsjedništva BiH, a istodobno traže od Hrvata da “spašavaju situaciju“ i izvode zemlju iz institucionalne krize.

On negira ocjene da je pozicija člana Predsjedništva BiH protokolarna, jer je u sadašnjoj situaciji, kaže Čović, cijeli jedan konstitutivni narod potpuno odvojen od vanjske politike, kroz imenovanje diplomata, kao i iz monetarne politike jer se zna da Predsjedništvo imenuje upravu Centralne banke BiH.

Tu postoji i isključivanje Hrvata iz vojne politike, jer Predsjedništvo imenuje čelnike OSBiH. Nadalje ističe i kako je Predsjedništvo formalni predlagač budžeta BiH.

“Nećemo dozvoliti da Hrvate u Predsjedništvu BiH predstavlja bilo ko do predstavnici koje će izabrati hrvatski narod. Ako se partnerima ne sviđa naš prijedlog, a ovo je jedan od deset prijedloga koji smo nudili u zadnjih 20 godina, neka oni ponude neki koji će osigurati reprezentativnost Hrvata i mi ćemo ga prihvatiti”, poručuje Čović.

On kaže da sadašnja križa teorijski može potrajati do izbora iduće godine, a ako se to dogodi, onda će se ona produbiti i dodatno produžiti. Rješenja, dodaje, nisu jednostavna, ali su moguća.

“Otišlo se predaleko, ali rješenje postoji. Moramo ga na neki način i uklopiti u pravni okvir Bosne i Hercegovine. Iako to danas izgleda dosta složeno, mislim da ima institucija koje na tom već rade i pokušavamo iznaći rješenje”, kaže Čović.

Kada je u pitanju uloga SAD-a i EU-a, on očekuje drugačiji način njihovog angažiranja u BiH. Ističe da domaći političari često koriste strance kao alibi, prebacujući na njih odgovornost za donošenje odluka.

“Dogodilo nam se ono što smo zazivali prije par godina. Umorili su se od nas i mi nismo više tema ni za jednim stolom. Jedno su vrijeme ovdje imali jako izražen interes. Slali su dosta jake ljude koji su ovdje u biti predstavljali vlast. Kad bi oni kazali da usvojimo neki zakon, mi bismo to usvojili. Ne možemo tako funkcionirati. Mi moramo čuvati i štititi interese BiH i ostati među onima koji žele pristupiti evropskoj porodici, naglašava predsjednik HDZ-a BiH.

U razgovoru za Fenu Čović je odbacio tvrdnje kako se lično nalazi pod međunarodnim pritiskom, ali dodaje i da se ne želi nikome pravdati, ni izvan BiH, ali ni na domaćoj političkoj sceni.

“Kolege s kojima radimo često kažu da HDZ ili ja lično trebamo dokazati jesmo li za ovo ili za ono. Komu ćete se dokazivati? Zašto? Pa jedini smo koji iskreno želimo evropski put. Jedini koji jasno i glasno govorimo da želimo ustavom definiranu BiH kao svoju domovinu. Mi baš nikome ne čuvamo leđa. To su najbolje mogli osjetiti kolege iz opozicije RS kojima smo kazali: ‘da bi mi nešto promijenili dajte vi pokažite dosljednost – da pratite evropski put i da uvažavate jednakopravnost i jednakost tri konstitutivna naroda’. Ostavili smo neki rok koji još uvijek traje da završimo ova pitanja i da onda potpuno drugačije postavimo stvari”, poručio je Čović.

Prokomentirao je i pozive da visoki predstavnik promijeni zakon kako bi se mogao imenovati novi ministar sigurnosti BiH na prijedlog opozicije iz RS.

“Ako mi mijenjamo zakone ili ustav zbog krize, gdje smo stigli? Uostalom, neka mi kažu, je li Ministarstvo sigurnosti lošije funkcioniše zato što nedostaje jedna osoba? Ja mislim da ono dobro funkcionira. Upravo taj Ustav je zaustavio rat i donio mir. Puno drugih stvari nije, ali je donio mir. I danas, bez obzira čija je ideja da visoki predstavnik to mijenja, je krajnje opasna i licemjerna prema BiH.

Na kraju je odgovorio i na pitanje o mogućim negativnim posljedicama narušenih partnerskih odnosa na državnom nivou po funkcioniranje vlasti u Federaciji BiH.

“Mi se trudimo Federaciju, s te strane, zaštititi. Ovdje imate redovitost komunikacije. Neke stvari idu sporo, ali skoro su sva pitanja došla na red – i ona kadrovska, i zakoni. Jedini zakon oko kojega smo imali problem, jer nam se opet neko potura izvana, jest južna plinska interkonekcija. Međutim, i to ćemo riješiti. Učinit ćemo sve da očuvamo stabilnost Federacije. Dosad smo uspjeli, a mislim da ćemo uspjeti i ubuduće”, poručio je Čović u razgovoru za Fenu.

