Izrael poslao elitne brigade u Gazu: Desetine hiljada vojnika u ofanzivi

Izraelske oružane snage rasporedile su gotovo sve profesionalne brigade u Pojasu Gaze, dok se nastavlja intenzivna ofanziva na ovu opkoljenu palestinsku teritoriju.

Israeli soldiers stand on the Israeli side of the Israel-Gaza border, amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Islamist group Hamas, in southern Israel, March 30, 2024. REUTERS/Amir Cohen