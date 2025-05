Kontradiktorne informacije bez onih zvaničnih: Šta se dešava s izvozom mlijeka u Srbiju?

Kontradiktorne informacije kruže javnim prostorom, nakon što je Udruženje poljoprivrednika FBiH upozorilo da je izvoz mlijeka u Srbiju obustavljen. U Udruženju tvrde da izvoz stoji, dok institucije nemaju zvanične potvrde da je takva odluka uopće donesena.

Izvoz stoji

– Izvoz stoji, ne ide ništa, maloprije sam provjeravao s mljekarama. Svi se prave „mrtvi“, pokušavaju doći do informacija, ali izvoz stoji, a uvoz ide nesmetano. U pitanju je milion i po litara mlijeka koje je u Srbiju išlo mjesečno i ako ovakva situacija potraje, ceh će na kraju platiti naši farmeri – kaže Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBiH.

S druge strane, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača RS Stojan Marinković nema informacija da je izvoz zaustavljen. Potvrdu da je vraćena neka od pošiljki nije dobio ni federalni ministar poljoprivrede Kemal Hrnjić.



– Niko nam od izvoznika nije poslao zvaničnu informaciju da ima problem, tako da mi za sada ništa ne poduzimamo, jer stvarno nemamo zvaničnu informaciju. Kontaktirao sam Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ured za veterinarstvo, kao glavnu tačku, ali ni oni nemaju zvaničnu informaciju. Mi ćemo čekati zvaničnu potvrdu Vlade Srbije i ako je to tačno, tražit ćemo obrazloženje, a ako takvu odluku ne povuku, mi ćemo tražiti recipročne mjere – kazao nam je Hrnjić.

Problemi sa softverom

On je najavio da će danas od državnog ministra vanjske trgovine Staše Košarca tražiti da kontaktira kolege u Srbiji i dobije zvaničnu informaciju. Nezvanično, izvoz se usporava uz obrazloženja da je došlo do problema sa softverom na granici, a s krajnjim ciljem da se, u periodu hiperprodukcije mlijeka u Srbiji, prekomjernim uvozom ne ugroze domaći proizvođači. Uputili smo dopis Ministarstvu poljoprivrede Srbije, ali do zaključenja ovog broja odgovor nismo dobili.

