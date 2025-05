“Zapelo” 60 miliona KM za BHANSA-u: “Ne želimo ugroziti turizam i ekonomiju u BiH”

Vinko Malnar, predsjednik Sindikata kontrolora letenja u Bosni i Hercegovini, potvrdio je u četvrtak za N1 kako BHANSA i nakon mjesec dana od odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine nije dobila novac neophodan za plate zaposlenih i druge troškove. Zbog toga je, kako je dodao Malnar, ugrožena egzistencija skoro 500 radnika.U razgovoru za N1 Malnar je podsjetio kako je Vijeće ministara 22. aprila donijelo odluku da se više od 60 miliona KM uplati na račun BHANSA-e kazavši da odluka stupa na snagu danom donošenja. Međutim, negdje je “zapelo”.

“Rečeno nam je da odluka stupa na snagu od dana donošenja, a ispostavilo se da to nije tačno. Ta odluka je tek 14. maja potpisana od Ureda za zakonodavstvo i tek je u četvrtak, prošle sedmice, objavljena u Službenom listu. Treba naglasiti da je 22. aprila donesena odluka, a da je danas 22. maj. Mjesec dana i nismo dobili niti jedan fening”, istakao je predsjednik Sindikata kontrolora letenja.

Malnar je kazao kako su dobili nezvaničan odgovor da je “zapelo” u Trezoru jer “ne žele raditi nešto mimo zakona”.Kako su nam objasnili, problem je u Zakonu o finansiranju, što ta odluka nije u skladu sa pojedinim članovima. Znam da novca nema i da je BHANSA isplatila posljednje dvije plate umanjene za 20 posto. Na računu ima za još jednu platu koja je manja za 40 posto”, rekao je za N1.

Radnicima BHANSA-e je ova situacija neprihvatljiva, to što nema novca ili ako na kraju bude uplaćen – da prime platu koja će biti manja, rekao je Malnar dodavši da to nije novac koji će BHANSA zadržati za sebe, nego će ići na plate, održavanje vitalnih instrumenata itd.

Na pitanje šta dalje, predsjednik Sindikata kontrolora letenja u Bosni i Hercegovini je kazao da ne želi razmišljati o opštem štrajku ili obustavi rada, ukoliko zaposleni na to budu primorani.”Dolazimo do juna, nama plate trebaju biti isplaćene najkasnije do 15. 6. i postavljam pitanje svim odgovornim osobama – šta očekuju od nas ako ne dobijem novac? Mi smo kao kontrolori leta bili više nego razumni i strpljivi, ali to je pri kraju. Ne želimo da razmatramo pokretanje opšteg štrajka, da razmatramo obustavu rada na bilo koji način. Ne želimo da dovodimo ekonomiju i turizam Bosne i Hercegovine u pitanje. Bukvalno nas dovode pred zid”, poručio je za N1.

Na kraju razgovora Malnar je kazao kako mu nije jasno da je nekome prihvatljivo da svaki mjesec rastu tolike kamate po tužbi “Viducta” i da se niko zbog toga “ne češe po glavi”, a od radnika BHANSA-e, koji su direktno pogođeni zbog toga, očekuju da rade svoj posao (bez plate).

“Svi zaposlenici BHANSA-e su na rubu strpljenja i ovo je postalo tragikomično. Ne želimo strahovati svaki mjesec hoćemo li dobiti novac za plate i, ako ga “puste”, da li će nam te plate biti manje”, poentirao je Malnar zaključivši da već imaju dovoljno stresa radeći tako odgovoran posao kontrolora leta,piše N1

