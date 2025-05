Stevandić vrijeđao pa izbacio Vukanovića: Idi na psihijatriju

“Te vaše aluzije da ja pijem tablete i idem kod psihijatra… Služba vam je pomogla da završite fakultet, neprimjereno je da nas vrijeđate”, kazao mu je nakon čega mu je isključen mikrofon.

Stevandić je ponovio da sumnja da je on duševno poremećena osoba i savjetovao mu da ide na psihijatriju.

Potom se za riječ javio Đorđe Vučinić i kazao da bi Stevandić trebao izmjeriti pritisak, nakon čega je i njemu isključen mikrofon i oduzeta mu riječ.

Nakon što su se pobunili zbog oduzimanja riječi, Stevandić je zatražio da se Vukanović izbaci iz sale.

Vukanović je ranije u svom izaganju kazao da ga je Dodikovo obraćanje podsjetilo na Sjevernu Koreju i Kim Jong una, samo je aplauz bio tanak.

Kazao je da je ušao u salu pri kraju obraćanja da ga i snimi. “Mazalica je prvi prestao da aplaudira. Nemoj sutra kad bude gledao snimak da ti budeš tetak, da sam ja kriv”, nasmijao je prisutne u sali.

Kad je završilo Dodikovo obraćanje niko nije smio da makne, kazao je i našalio se još jednom.

“Takva navala na mokre čvorove skupštine do trećeg sprata… Niko nije smio da ide u wc- Kad je on završio obraćanje, to je navala, po troje na vrata, ne gleda se ko je muško, ko žensko”, kazao je Vukanović.

“Vaš prijedlog zakona je sjevernokorejski u kojem se nastavlja potpuna diktatura neproletarijata. Vi fizički pokušavate, napadate na kuće, pravite atmosferu linča, jezika mržnje, vi da možete vi biste nas potpuno uništili, pregazili biste nas tenkovima. Ali eto, valjda imate još nekih malo normi i onda pokušavate na ovaj način da nas uništite”, kazao je Vukanović.

Upitao je zbog čega su sva vrata medija u Banjaluci zaključana za opoziciju. “Ja kao poslanik za sedam godina nisam dobio sekundu na RTRS-u, Srni, ATV-u. Mi kad odemo na neko gostovanje, vi nas nazivate izdajnicima koji idu u Sarajevo. Što ste zaključali sve banjalučke televizije za nas? Zar je tako strašno čuti šta mi govorimo? Sve isto kao u Sjevernoj Koreji”, poentirao je.

Dodikovo izlaganje u NSRS nazvao je ćušpajzom. “Evo vam sve, i litij i natrijum i hlor i ugalj. Sve, željezo, sve, samo opstajte na vlasti. Ja Zelenskog razumijem donekle, u ratu je i teško situaciji, stisnut, i mora da pristane na Trumpove uslove da da sve prirodne resurse.

On u takvoj situaciji mora da pristane, ali da RS, koja de jure nije u ratu, kaže evo vam sve prirodne resurse, samo da mene i moju familiju ostavite na vlasti, to je govor kakav nije zabilježen u historiji nigdje u svijetu. Nevjerovatno”; kazao je Vukanović.

Dodao je da je SNSD-ov diskurs o Šmitu preuzeo i Čović, kojeg je baš Šmit učinio nezaobilaznim u vlasti svojim odlukama, kada je mijenjao ustav FBiH, tad je bio dobar, tad se šutjelo i sve je bilo dobro; pričalo se o suživotu, sukladnosti…”

Stevandić je dobacio da je “Šmit eto svima učinio, samo nije Vukanoviću”.

Vukanović je kazao da je vlast u RS provela odluku Christiana Schmidta.

“Što ne kažete – ko si ti da zabraniš? Imamo mi svoje banke. Rekli ste – ko zatvori račune zatvoriće ih. Nikoga niste zatvorili. Imate svoje banke. Što vam IRB nije otvorio račune, vama koji ste na crnoj listi? Sad ne bi ovisili o Šmitu? Šmit bi vam za 15 dana mogao ponovo poslati vizu i reći – ovaj zakon ne važi”, kazao je Vukanović.

“Niste davali ovakve zakone kada je SDS-u blokiran račun da budemo solidarni. Ako međunarodna zajednica smatra da su ovo evropski zakoni… Čovjek ima lični budžet 78 miliona, a vi kontrolišete milijarde…” kazao je i dodao: Vi ste u zakonu stavili da možete da koristite javna preduzeća da vas finansiraju, kao i do sada, samo ste sada to legalizovali, a mi partizani i gerilci koji ne kontrolišemo ništa, “hajte vi kopljima na tenkove….”” kazao je i nastavio:

“Mi smo ove izbore proveli sa 70.000 KM, razbili vas, a vi sa milijardama. To što ste vi doveli 1500 ljudi, dvije hiljade, da glasa pa nas na to preskočili. Izađite kao mi, sa nekolike majice, upaljačima i nekoliko flaera, ne bi vas bilo u tragovima…”

“Da su stranci kad ste vi tek počeli da gazite demokratske prinice ovdje, tada izašli i rekli – ovo nema veze sa EU, vi biste se ustuknuli. Ali oni šute, a vi gazite…”, dodao je.

“Vlada kupuje zgradu u Brčkom za 36 miliona od brata predsjednika gradskog odbora. Pola pije, pola Šarcu daje. Uzeće Ujedinjena Srpska pet miliona KM”, dodao je,pišu Vijesti

“Vi imate milijarde, mi imamo 20.000 KM i kaže – i to vam je puno. Ma mi vas tandžarom ubijamo i hoćete da nam uzmete i tandžaru. Ukopali se na brdo i samo tu, tu, tu, tu…” kazao je, a nakon što mu je Stevandić kazao da on neće moći dobiti ni tandžaru jer ne može dobiti oružani list za tandžaru, jer treba proći ljekarsko uvjerenje, Vukanović je pokazao svoj mobilni telefon i kazao: Ovo je naša tandžara. Ubijamo vas jednim telefonom. Pet puta ste mi oborili sajt u zadnjih mjesec dana”, zaključio je obraćanje.

