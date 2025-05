Čović: S opozicijom iz Republike Srpske ne ide

Sjedili smo s njima i vrlo brzo smo spoznali da to ne ide”, dodao je u “Danu uživo” na televiziji “N1” Čović.

Rekao je da im nema šta zamjeriti.

“Dogovor koji smo napravili nije proveden. Postavili smo vrlo jasan plan da kroz 4. mjesec završimo niz zakona i da krenemo sa imenovanjem ljudi u Vijeću ministara, kad se to završi imali bi legitimitet. Oni nisu imali kapacitet da to sprovedemo. 29. maja ćemo imati hitnu sjednicu gdje će biti dva evropska zakona Izborni zakon, ako to podrže sve ćemo riješiti”, rekao je Čović.

Upitan do kada ćemo svjedočiti blokadama kada je u pitanju Dom naroda, Čović je rekao da će tako biti dok ne bude dogovora onih koji čine parlamentarnu većinu kako bi dnevni red bio saglasan.

“Praksa od prošle godine je da je to radio bošnjački klub u vezi Izbornog zakon, a sada malo bošnjački, a malo srpski. Nadam se da ćemo naći rješenje. Za iduću sedmicu smo zakazali dvije sjednice, hitnu i redovnu”, rekao je Čović,piše N1

On je odgovorio i da li će se dnevnom redu naći smjene kadrova SNSD-a.

“Neće, bit će isključivo posvećen zakonima”, rekao je Čović.

Upitan je i da li se slaže sa onim što radi SNSD.

“Zašto bi? Mi imamo svoj stav – evropski put, mir i stabilnost, kao i jednakopravnost hrvatskog naroda. Svi koji to podržavaju mogu biti naši partneri”, rekao je Čović.

Objasnio je zašto je protiv smjene kadrova SNSD-a.

“Neko se sjetio da ne odgovara nečije ponašanje i htio bi sada mijenjati. Mi ćemo podržati sve što smo do sada dogovorili, dok ne bude novog dogovora”, rekao je Čović.

Na pitanje da li je Dodik konstruktivan partner, Čović je rekao da se konstruktivnost ne pokazuje osjećanjima.

“SNSD je imao svoje faze kad je ponekad kočio evropski put, to je ranije radila SDA i bošnjački klub”, dodao je lider HDZ-a.

