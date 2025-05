Izraelski političar šokirao izjavom uživo: Ubili smo 100 ljudi tokom noći u Gazi i nikoga nije briga

Naime, tokom debate na izraelskom Channelu 12 s komentatorom Chaimom Levinsonom Sukkot je izjavio da su izraelske snage u stanju djelovati u više sektora istodobno.

Dodao je da su u stanju i primjenjivati silu kakvu nije mogao ni zamisliti kada je ova vlada formirana prije više od dvije godine.

“Sinoć je gotovo 100 stanovnika Gaze ubijeno. A pitanje koje ste mi upravo postavili nema nikakve veze s Gazom. Znate li zašto? Zato što nikoga nije briga. Svi su se već navikli na to da možemo usred rata u jednoj noći ubiti 100 ljudi u Gazi i da to nikoga ne zanima”, rekao je Sukkot, prenosi Radiosarajevo.

On je time očito aludirao na to da razvoj događaja u ratu, koji bi nekada izazvao veliku buru i unutar Izraela i u svijetu, sada prolazi bez značajnije reakcije, prenosi Times of Israel.

Zvi Sukkot, parlamentare israeliano celebra l’indifferenza occidentale al GENOCIDIO coloniale.

“La scorsa notte sono stati uccisi 100 palestinesi, tutti si sono abituati al fatto che 100 palestinesi possono essere uccisi in 24ore e non importa a nessuno”.pic.twitter.com/jqC0vIaHra — Rula Jebreal (@rulajebreal) May 17, 2025

