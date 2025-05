Detalji s ročišta: Ko je pakovao krivično djelo Adi Balijagiću i njegovom ocu advokatu Faruku Balijagiću

U skladu s rješenjem Vrhovnog suda Federacije BiH od 11. 11. 2024. kojiim je djelimično uvažena žalba Faruka Balijagića, oca od optuženog Ade Balijagića i ukinuta presuda Vrhovnog suda FBiH od 14. 2. 2024. godine u tački jedan optužnice i u tom dijelu predmet vraćen na ponovno suđenje, danas je u Vrhovnom sudu FBiH održan prvi glavni pretres na kojem su strane iznijele uvodne riječi.

Federalni tužilac Dragan Stupar pročitao optužnicu kojom je Ado Balijagić optužen da je 13. 6. 2015. podstrekaovao Eldana Žigovića da ubije Adnana Maglića, ali da to nije pokušano iz razloga što je Faruk Balijagić saznao da je pod posebnim istražnim radnjama.

Uvodne riječi

Stupar je kazao da ostaje kod ranijih izlaganja, ali se ipak osvrnuo na rješenje Vrhovnog suda kojim je ukinuta presuda navodeći da je bilo 13 bitnih povreda, a da je samo jedna proglašena utemeljena i to Faruka Balijagića. Tužilac je zatražio da vijeće ima u vidu i iskaz Nebojše Glavaša.

Glavni branilac Ade Balijagića, advokat Petko Budiša kazao je da je iznenađen izlaganjem kolege tužioca.

– Sa odlukama sudova višeg stepena se ne polemiše i ne preispituje, one se poštuju. Izgleda da je kolega stručniji od drugostepenog vijeća, da on bolje poznaje situaciju, a vjerujem da je Sudsko vijeće temeljito raspravljalo na ono na šta smo ukazivali i donijelo ovakvu presudu – istakao je Budiša i dodao:

– Ako bih se pozivao na rješenje trećestepenog vijeća ja bih morao ukazati kolegi na stranicu 12 gdje vijeće izričito navodi: „Budući da je pobijana presuda ukinuta zbog bitnih povreda krivičnog postupka, ovaj sud nije bio u prilici da ispituje ostale žalbene osnove“. Kad se presuda ukida zbog bitnih povreda, onda se ne ispituje pogrešno i nepotpuno činjenično stanje, niti povreda Krivičnog zakona.

– Ovdje je potrebno istaći da se iz žalbe oca optuženog ističu i drugi prigovori koji su označeni kao bitne povrede ali kako se prema svojoj sadržini ne odnose na osporavanje utvrđenog činjeničnog stanja, ovaj sud nije bio u prilici odlučivati u vezi s povredama. Molimo vas prema tome da ne uvažite ove neosnovane navode uvaženog kolege tužioca – istakao je Budiša.

– Radi prave istine i znanja sviju nas, a ovdje i zbog prisustva javnosti, treba reći da je ranije presuda mog branjenika oslobodila za više krivičnih djela i to pravosnažno i sad se u prvi plan stavlja u fokus ovo jedno krivično djelo i za koje se hoće reći da je već sve razjašnjeno i sve dokazano i da vi kao vijeće nemate šta ni raditi, a to nije tačno. Ima bezbroj kritika koje bih ja ukazao i bit će to u našoj završnoj riječi – nastavio je Budiša.

– Vidite, ponekad smo mi branioci frustrirani situacijom. Ovo je peti postupak koji se otvara protiv Ade Balijagaća. Primjetit ću da nešto nije uredu. Ili nije nešto uredu u istrajavanju tužioca na pogrešnom optuženju mog branjenika i na pogrešnoj procjeni dokaza, ili je došlo do pogrešaka u izradi presuda protiv mog branjenika.

– Kako je iz svih do sada dokaza proisteklo stanje da je moj branjenik oslobođen za četiri krivična djela sa istim fondom dokaza za koji je tužilac utvrdio odgovornost mog branjenika i kako je iskaz Nebojše Glavaša proglase kao nevjerodostojan, tužilac se ponaša na način kao da je on „švedski sto pa ćemo sad uzeti jedno, sad drugo“, on je prihvatljiv ili nije prihvatljiv – objašnjava Budiša.

Naveo je da ako su isti dokazi polučili da se Balijagić oslobodi optužbe, onda ti dokazi ne mogu poslužiti za osuđujuću presudu za ovo krivično djelo. Izrazio je nadu da se u trećem postupku neće pogriješiti.

Sve poteklo od Žigovića

– Svi dokazi koji su iskorišteni za osudu mog branjenika za ovu jedinu tačku su potekli od Eldana Žigovića. Ko je Eldan Žigović? Jedan od najtežih kriminalaca u Sarajevu, ozbiljan kriminalac, koji vrši bezbroj razbojništava, baca bombe po Sarajevu i vrši druga krivična djela. On ima veze sa svojim kompanjonima i Maglićem i Šmrkom i svi se poznaju. I pazite situacije, on se prepao, kao odustao od izvršenje krivičnog djela koji se mom branjeniku stavljaju na teret, a nasuprot toga nije se prepao kada vrši razbojništvo s oružjem, kada baca bombe po Sarajevu, kad ugrožava i građane i njihovu imovinu. Zar to nije apsurd? Ja vam odgovorno tvrdim i ponavljam, nema toga vijeća da bi povjeroavalo ovakvoj ličnosti i njegovom kazivanju, a da ne govorim koliko je kritički trebalo sagledati njegov iskaz, ne samo iz istrage. Ako je to kredibilan svjedok tužilaštva, gdje je on? Znate li gdje je, protjeran je iz BiH i što je zapanjujuće on je Bošnjak, ovdje iz Sarajeva. Zašto je protjeran – pa za provjerena teška krivična djela i onda je nastavio da vrši teška krivična djela. Ko može povjerovati takvoj ličnosti – naveo je advokat Budiša.

On je naveo da sve što ide u prilog odbrane se bagatelisalo i isključilo, te se išlo za tim da se pod svaku cijenu Balijagić osudi.

Budiša je istakao da je Eldan Žigović 25. juna 2015. dao izjavu, a onda poslije je s njim rađeno od strane policijskih službenika koji su nezakonito postupali, a što se vidjelo tokom njihovog saslušanja, te da je obrađivan i od strane Tužilaštva, pa je on onda štiklao svoje izjave i stalno ih mjenjao. Za Žigovića, advokat Budiša tvrdi da je prevejani lažljivac.

Ima li interes

– Činjenica je da sva saznanja drugih lica potiču od Eldan Žigović. Bio je potreban da bi se naštetilo mom branjeniku. Nije navodno znao Adnana Maglića, a on mu radio na kući. Ni iz jednog dokaza nije proizašlo da je moj branjenik dao bilo kakvu kaparu ili novac, a ovdje se u presudi navodi, a sve kako bi se osudio. Imate paradoks. Navodno Faruk Balijagić mu nudi 50.000 etra da izvrši krivčna djela, a on neće da uzme pare,a ovamo za bagatelu pljačka – naveo je Budiša.

– I Maglić i Arnautović i Minka imali su interesa da naštete mom, branjeniku zbog ličnog sukoba s njima. Na kraju smo imali Minku koja je svjedočila na glavnom pretresu i toliko detaljno objasnila situaciju o pakovanju krivičnog djela mom branjeniku i onda se se bagateliše i odbija taj iskaz i kaže se, eto ona je u sukobu s Arnautovićem. Pa nije ona ovdje svjedočila protiv Arnautovića, ona je je rekla činjenice, ako ćemo pravo ona je bila u sukobu s Adom Balijagićem. Ona je rekla hoću sad da ispričam istinu – naveo je Budiša i dodao:

– Kako se nezakonito postupalo imat ćemo nove dokaze, i zašto baš od strane Muje, Sulje i Amera Selaka u kasne noćne sate saslušavaju njih u policiji. Mi smo prikupili dokaz da nije bilo prijavljeno krivično djelo. Po mraku se nešto radi pa se nešto pakuje. Nije nam jasno da je sud nekritičan i zašto bagateliše ono što je na glavnom pretresu utvrđeno. Pa zar nije taj svjedok policajac na glavnom pretresu potvrdio da je on dio kriminalne grupe organizovanog kriminala Admira Arnautovića Šmrka. Ta činjenica vrišti, ona nas upozorava. Kako nema veze kad je dio organizirane kriminalne grupe. Ako je to tako onda je zastranila vladavina prava, ako takvim licima i ličnostima treba da vjerujemo.Tvrdim vam da optužba name dokaze i i neće dokazati krivičnja djela protiv mog branjenika.

Advokatica Belma Džuho-Balijagić navela je da je razmišljala šta reći, a da u posljednjih deset godina nije rečeno, jer se zna da ovaj postupak traje od 2015. godine.

– Imala sam sam namjeru reći da se preuzmu ranija uvodna moja izlaganja, ali se ona ne mogu preuzeti iz prostog razloga što je Ado Balijagić oslobođen za skoro sve tačke optužnice, samo je ostala jedna tačka, a to je događaj od 13. 6. 2015 godine, sastanak ispred kafića „Bos“. Ovaj svjedok je kao što znate dao opširan iskaz i optužba se temeljila na tri tačke temeljem ovog iskaza. Ovaj sud je njegov iskaz, ocijenio najvećim dijelom i nevjerodostojnim, zbog čega je Ado Balijagić i oslobođen od optužbe. Taj jedan jedini događaj koji treba da raspravimo je tako koncipiran da je Tužilaštvo nakon provođenja određenih dokaza pribavilo lažnog svjedoka Mirsada Žigovića kao brata Eldana Žigovića koji će posvjedočit da je i on bio prisutan tog dana. Međutim Eldan Žigović je 25. 6. dao dva iskaza jedan iza ponoći, a drugi poslijepodne i ne pominjući uopće prisustvo svog brata. Tragično je da je Tužilaštvo dozvolilo da se inicira postupak pored takvog nekredibilnog svjedoka. Tragično je da se smo deset godina u sudnici i da deset godina dokazujemo nevinost optuženog Ade Balijagića. Odbrana će izvođenjem dokaza dokazati da i ovi navodi nisu tačni i molim sud da se optuženi nakon provedenog postupka oslobodi optužnice – navela je Belma Džuho-Balijagić.

Sve provocirao

Advokat Mirnes Ajanović kazao je da je tužilac provocirao sve o ovo umjesto da je profesionalno kazao ostajem pri uvodnom izlaganju.

– Tužilac prvo napada trećestepenu presudu, poništava dakle višestepeni sud. Drugo, neistinito prezentira da se sad trećestepeno vijeće bavilo samo jednim segmentom, žalbom advokata, odnosno oca, Faruka Balijagića. Kolega Petko je lijepo prezentirao. Sud se nije bavio ostalim činjenicama, jer je ova bila dovoljno bitna da se predmet vrati na ponovno suđenje. Dakle poništava i sve nas kao da nismo ništa uradili – naveo je Ajanović.

On je naveo da nema materijalnih dokaza, nema posebnih istražnih radnji, one su nezakonite.

– Dakle tužilaštvo ima Eldana Žigovića svjedoka, višestruko osuđivan, dokumentovani narkoman, psihijatrijski obrađivan i svašta nešto. Težak kriminalac. Puca po Sarajevu, baca bombe. I drugi svjedok je njegov brat Mirsad Žigović, njegov svjedočenje je bilo: „To sam saznao od Eldana“. Imamo samo Eldana Žigovića jedan, jedini svjedok ima razne motive, neko ga potplatio. Faruk je prozivao Bakira Izetbegovića, Aliju Izetbegovića, planirao da prezentira o kriminalima o vrećama para, od svega mi dođemo do ovoga, odjedanput mi imamo proces, Faruk se zatvara, oduzima se advokatu pravo na slobodu, na rad i na egzistenciju njegovom sinu, Belma je zamalo zatvorena bila, samo da bi se uklonio. Na osnovu iskaza kriminalca, narkomana, duševno poremećenog lica, evo deceniju to prave. Faruk je bio u zatvoru šest mjeseci, Ado dvije godine i šest mjeseci. I šta dobijamo danas? Imamo samo Eldana, brata koji je rekao čuo sam od Eldana, tužilac uvlači Glavaša i predlaže kao dokaz. Radi se o licu koji je psihijatrijski vještačen po nalogu Kantonalnog suda u Sarajevu. Vještak utvrdio, duševni bolesnik, snižena sposobnost razlikovanja stvarnosti, paranoidne matrice mišljenja, halucinacije, paranoje, sugestije, nezakonite radnje, učestvovao je u njima. Tužilac zna da nema ništa i uvodi duševnog bolesnika. Ja sam napravio od toga 106 stranica završne riječi. Pozivam sud da odbije prijedlog izvođenja dokaza saslušanjem Nebojše Glavaša jer je potpuno neosnovan. Imam brojne presude sudova da takva lica ne mogu biti svjedoci – rekao je.

Ado Balijagić se obratio vijeću i istakao da su novinari došli do snimaka koji su objavljeni.

– Objavljeni su snimci kako su namještali, ustvari sada optuženi Amer Selak i Eldan Žigović, kompletan ovaj proces i kako se u jednom trenutku Eldan Žigović obratio Ameru Selaku i nekom tamo prisutnom da ukoliko ne bude taj plan da će ubaciti Majmunovića umjesto Maglića, a ako ne uspije ni to, da će Faruk završiti na Gradskom groblju Bare. I molio bih da to saslušate. To je javno objavljeno u medijima, da se priprema smrt, ustvari oni su trebali biti uhapšeni. Samo da pogledate i jednu poznatu kultnu našu seriju “Lud, zbunjen, normalan”, gdje Tužilaštvo koristi svjedoka Eldana Žigovića kao u seriji Ragiba Banderu, zvanog Pajser. U seriji Marija govori: „ Uh jest dobar ovaj svjedok, vrijedi svake marke“.

