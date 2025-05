Dodik: Ovo nije fijasko, pitajte Čovića što nije došao

Naime, on je u ovom gradu za danas zakazao sastanak predsjednicima svih parlamentarnih stranaka na nivou Bosne i Hercegovine.Dodik je nešto prije 14 sati stigao u Doboj.

Nakon polusatnog čekanja, Dodik je otvorio sastanak na kojem su se pojavili tek njegovi najbliži saradnici, i predstavnici SNSD-ovih satelitskih strančica poput DEMOS-a i Ujedinjene Srpske.Bez obzira na to što oni nisu prisutni, mi ćemo raditi na ovoj deklaraciji, i ako nas neko pozove”, rekao je Dodik svojim rijetkim preostalim saradnicima.

Nakon kratkog sastanka, održana je i press konferencija.”Republika Srpska želi dijalog, a ne diktat. Parlamentarna skupština jedina može da donosi zakone na nivou BiH i niko drugi, iako nažalost neki misle da mogu i drugačije”, rekao je Dodik.

“Neki u BiH žele prizvati ovo kao bezbjednosnu krizu, a to nije tako. Iz FBiH sve više žele da nametnu i gurnu EUFOR u vatru” naveo je Dodik.

Istakao je da su Srbi i Hrvati sve više poniženi u BiH.

– Bošnjačka politička scena dajući vjetar u leđa Schmidtu još više rasplamsava tenzije u BiH. Mi želimo samo svoja prava koja su nam data u Ustavu, i mi nemamo ni jedan problem u BiH. Njihov primarni cilj je unitarizacija BiH. Mi prihvatamo da oni imaju svoj legitimni cilj, ali imamo ga i mi. Dolaskom Schmidta, čije djelovanje potpuno odbacujemo, ponovo je ta tema aktuelizovana. Sve njegove odluke želimo poništiti, jer drugačije neće moći – izjavio je Dodik.

Naveo je da su se Bidenova Amerika i Velika Britanija uvijek utrkivale i bili protiv RS.

– Danas Trumpova Amerika više nije na istim fonovima, ne možemo da gatamo šta će biti dalje, ali sada je tako. Zahvaljujem se političkim partijama koje su ovdje došli, za one koji nisu ovdje, iskreno nisam ni očekivao da dođu, ali to je njihova kratkovidost. Mi nećemo odustati od naše politike, a to je potvrdio i moj nedavni boravak u Moskvi, gdje smo se uvjerili da imamo sve više prijatelja u svijetu. Za razliku od njih, ja nikoga nisam klevetao u Moskvi – istakao je Dodik.

Osvrnuo se i na zabranu ulaska u kasarnu OSBiH, koju je prekršio.

“Tresao sam se od straha. Nisam mogao spavati noć prije ni poslije”, rekao je ironično. U BiH postoje ljudi koji su za dogovor, i oni koji nisu. Ljudi koji ne žele dogovor žele na sili da mijenjaju vlast, ali Srpska će ostati na putu dijaloga i borićemo se protiv nametanja rješenja, rekao bjegunac od pravosuđa, predsjednik NSRS i lider Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić.

Rekao je i da će boriti i protiv “radikalizacije krize” koji žele oni koji prizivaju nelegalan rad Schmidta,pišu Vijesti

– Nama je jasno da ovo što radimo je potpuno ispravno, i iz ovog procesa nećemo izaći kao gubitnici – naveo je Stevandić nakon sastanka u Doboju.

