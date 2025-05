Dodik doživio fijasko u Doboju, na sastanku samo odani saradnici

Predsjednik entiteta RS i bjegunac od bh. pravosuđa Milorad Dodik doživio je pravi fijasko danas u Doboju.

Naime, on je u ovom gradu za danas zakazao sastanak predsjednicima svih parlamentarnih stranaka na nivou Bosne i Hercegovine. Dodik je nešto prije 14 sati stigao u Doboj, a na pitanje očekuje li da se na sastanku pojavi Dragan Čović, nije odgovorio.

Nakon polusatnog čekanja, Dodik je otvorio sastanak na kojem su se pojavili tek njegovi najbliži saradnici, i predstavnici SNSD-ovh satelitskih strančica poput DEMOS-a i Ujedinjene Srpske.

“Bez obzira na to što oni nisu prisutni, mi ćemo raditi na ovoj deklaraciji, i ako nas neko pozove”, rekao je Dodik svojim rijetkim preostalim saradnicima na snimku kojeg objavljujemo.

Ekipa Vijesti.ba bila je na licu mjesta i zabilježila dolazak Dodika, a bilo je teško ne primijetiti da je oko Dodika bilo više pripadnika osiguranja nego saradnika,pišu Vijesti

Političkih partnera u svakom slučaju ima sve manje, ako ih više uopće ima.

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić jučer je izjavio da nije smatrao potrebnim odazvati se pozivu na sastanak s predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom, poručivši kako dijalog s osobom za kojom je raspisana potjernica nije moguć dok ne odgovori pravosudnim institucijama države.

“Naš stav o daljnjim sastancima i razgovorima s Dodikom i njegovom strankom ostaje nepromijenjen. Za čovjekom je raspisana potjernica i on je, prema zakonima ove zemlje, bjegunac. Prije bilo kakvog sastanka s političkim liderima, on ima zakazan sastanak s institucijama pravosuđa i sigurnosnim organima Bosne i Hercegovine. Koliko god to pokušavao ignorisati, do tog sastanka će doći, prije ili kasnije”, poručio je Nikšić.

