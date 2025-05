Ramo Isak dobio prijetnje smrću: “Ni Dodik, ni Vučić, ni Putin me ne mogu zastrašiti”

Ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Ramo Isak primio je prijetnje smrću, ali tvrdi da ga to neće pokolebati u obavljanju dužnosti.Kako je kazao za Radio Sarajevo, ostaje odlučan u namjeri da nastavi raditi u interesu države i njenih građana.

– Federalna uprava policije me informisala da su operativnim radom identifikovali prijeteće sadržaje. Prijetnjama me niko neće zastrašiti jer ja na prijetnje ne reagujem povlačenjem. Svoj posao nastavljam raditi u interesu građana Bosne i Hercegovine. Ni Dodik, ni Vučić, a ni Putin ne mogu me zastrašiti – poručio je Isak,piše Avaz

