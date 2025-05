“HDZ neće uspjeti, dvostruka igra će im doći na naplatu”

Mi bismo bili spremni pregovarati za ulazak u vlast, ali bez HDZ-a i SNSD-a. Ali male su šanse da se to desi, posebno što HDZ ne raskida svoje veze sa SNSD-om, poručio je u programu N1 predsjednik Stranke za BiH i načelnik sarajevske općine Novi Grad, Semir Efendić.Jučer predstavljen izvještaj visokog predstavnika Schmidta, ali i predsjedavajuće Cvijanović. Podrška OHR-u velika, ali vidimo i drugačije stavove. Da li smatrate da je rješenje krize u BiH povlačenje Milorada Dodika i SNSD-a?

Dodik se neće sam povući, jedino je moguće da ga visoki predstavnik smijeni i zabrani djelovanje njegovoj stranci. To ne bi bilo ništa neobično. Dayton ima najveću krizu. Schmidt manje koristi svoje ovlasti, u odnosu na druge visoke predstavnike, da dovede stvari u red. Postaje upitno ko je taj ko će primijeniti odluke visokog predstavnika jer sadašnje snage EUFOR-a nemaju kapacitet kakav je bio ranije. U ovim okolnostima očito da neće doći do hapšenja. SIPA je pod kontrolom Dodika. Ova situacija je pokazala da reforma policije nije provedena kako je trebala biti. Sa ovakvim policijskim strukturama zemlja ne može funkcionisati. Ponovo bi na dnevni red trebalo vratiti reformu policije,piše N1

I šef diplomatije Ujedinjenog Kraljevstva održao je sastanak sa predstavnicima “Trojki” iz FBiH i RS-a, visoki predstavnik kaže da će put ka Evropskoj uniji ponovno krenuti nakon što bude formirana nova koalicija sa opozicijom. Kako mislite da će se to odviti?

Bojim se da će se teško formirati nova koalicija. Ovo i izgleda kao deja vu. Iako s jedne strane je ovo moralna satisfakcija za nas jer smo govorili da ova vlast neće funkcionisati, s druge strane nama nije drago zbog toga. Problem u BiH jeste sam izborni system u kojem kad napravite vlast ona se “ne razvaljuje” na isti način kako je formirana. Vrlo je upitno da li će ovi razgovori imati efekta zbog uloge HDZ-a koja je slična kao i kod SNSD-a. Žao mi je što je kolegama iz SDP-a, NiP i NS-a trebalo tri godine da shvate da se ne može sa Dodikom. Ovo što pokušavaju uraditi sa opozicijom iz RS-a trebali su uradti prije dvije i po godine.

Pitanje je da li bi i tada HDZ podržao opoziciju iz RS-a?

Moglo se tada bez HDZ-a i SNSD-a.

Vukanović spominje smjenu Krišto?

Zahtjev za smjenu Vijeća ministara bi bio realniji nego rekonstrukcija, ali tu je opet pitanje Doma naroda. Ali i dalje postoji visoki predstavnik koji bi mogao reagovati. ivisoki pddtarvnik koj bi mogao reagovati. Sve je to trebalo uraditi mnogo ranije.

Opozicija iz RS-a je najavila tzv. Platformu za izlazak iz krize koju će poslati svim strankam osim SNSD-u?

Nismo još dobili taj dokument. Dobro je da je opozicija shvatila pogubnost politike Dodika. Međutim pričati sada o evropskom putu dok ne funkcioniše država, ne funkcioniše Vijeće ministara, ne zna se ko je vlast, ne mogu se donijeti najvažnije odluke itd. Dakle država je paralizovana, na nekoj vrsti autopilota.

Da li bi Stranka za BiH ušla u vlast sa ovim akterima?

Male su šanse da se to desi, posebno što HDZ ne raskida svoje veze sa SNSD-om. Mi bi bili spremni pregovarati bez HDZ-a i SNSD-a. Mislim da stranke “Trojke” ne žele ići bez HDZ-a. Ali ovo je izgubljen mandat ma šta se desilo,piše N1

Hoće li se usvojiti HDZ-ov prijedlog za izmjene Izbornog zakona?

Mislim da neće. Imate jedan prijedlog koji nije usaglašen gotovo ni s kim. Misli da HDZ neće uspjeti u tome.

Ima li dovoljno jake alternative HDZ-u BiH, četiri stranke sa hrvatskim predznakom najavljuju zajednički nastup na izborima 2026.?

To nas vraća na pitanje da li HDZ uistinu želi izmjene Izbornog zakon jer je njima to najbolji politički alata za konstantnu vlast i dominaciju. Znaju da se to drugačije rješava, a ne ovako sa nepripremljenim prijedlogom. Igraju dvostruku igru. Ta njihova igra će doći na naplatu.

