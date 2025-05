Maj će nam uskoro pokazati svoju hladniju stranu

To bi bilo to od stabilnog i vrućeg vremena. Od sutra ulazimo u duži period vrlo nestabilnog vremena uz čestu kišu i lokalne grmljavinske pljuskove”, naveli su.

Od utorka se, kako dodaju, očekuje i osjetan pad temperatura koji bi potrajao.

Sutra se u našoj zemlji očekuje umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, uglavnom poslije podne i tokom noći. Jači pljuskovi u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren na sjeveru sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu i sjeveru do 18, a dnevna od 17 do 23, na jugu i sjeveru do 26 °C.

U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne je moguć lokalni pljusak. Jutarnja temperatura oko 12, a dnevna oko 23 °C.

U utorak 06.05.2025., pretežno oblačno i nestabilni vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju u centralnim, istočnim, zapadnim područjima Bosne i na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjeren na sjeveru sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 12 do 18, na istoku i jugu zemlje do 22 °C.

U srijedu 07.05.2025., pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 16, a dnevna od 10 do 16, na jugu zemlje do 20 °C,pišu Vijesti

U četvrtak 08.05.2025., pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 16, a dnevna od 13 do 19 °C.

Facebook komentari