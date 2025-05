Kršenje zakona: Prodajni objekti danas redovno rade u zapadnoj Hercegovini

Naime, u četvrtak 1. i petak 2. maja, u skladu sa odredbama člana 18. stav (3) Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH, prodajnim objektima zabranjen je rad tokom praznika.

I dok su u Mostaru prodajni objekti bili zatvoreni, samo nekoliko kilometara dalje u Širokom Brijegu prodajni objekti su radili u redovnom radnom vremenu.Dokaz na stiže iz jednog prodajnog objekta u mjestu Knešpolje kod Širokog Brijega, koji danas radi po redovnom radnom vremenu.I dok tržišno-turistički inspektori Kantonalnih inspekcijskih uprava u KS i ZDK vrše pojačanje nadzore, u ZHK se takav dojam ne stiče. Još prije par dana smo objavili da su određeni subjekati na zvaničnim stranicama čak najavili da će im prodajni objekti raditi u petak 2. maja. Uglavnom se radi o prodajnim objektima na području Širokog Brijega, Međugorja, Ljubuškog, Čitluka, Tomislavgrada, Livna, Posušja, Gruda…

Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove u odgovoru za Vijesti.ba kazali su da će federalni tržišni inspektorat u ovim danima biti prisutan na terenu te će se prema svima onima koji ne poštuju odredbe Zakona izricati novčane kazne predviđene Zakonom“.

Za nepostupanje po navedenim zakonskim odredbama propisane su sankcije u rasponu od 2.000,00 KM do 15.000,00 KM za pravno lice, od 500,00 KM do 1.500,00 KM za odgovorno lice u pravnom licu, te od 500,00 KM do 1.500,00 KM za trgovca fizičko lice,pišu Vijesti

U narednim danima provjerit ćemo koliko je inspekcijskih nadzora urađeno na ovom području te koliko je kazni izrečeno.

