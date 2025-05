Trojka dovedena pred zid: HDZ drži SNSD u vlasti, a evropski put BiH nikad dalji

I dok se čeka razrješenje situacije kada je riječ o privođenju Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske neizvjesna situacija je i u državnoj vlasti. Stranke Trojke, čini se dovedene su pred zid. Nemaju način da izbace SNSD iz vlasti, niti je izgledno da će lider HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović okrenuti leđa Miloradu Dodiku i stupiti u novi savez sa strankama opozicije, bez da se mijenja Izborni zakon. U međusobnim optužbama ko je najodgovorniji za političku krizu, vrijeme je prošlo, evropski put je u potpunoj blokadi, a najave novih zajedničkih razgovora – nema.

Dragan Čović otvoreno za hrvatske medije poručuje da je političko Sarajevo najodgovornije za krizu. Potvrdio je kako smatra da je održavanje koalicije sa SNSD-om najispravnije rješenje. Potvrdio je i da su izmjene Izbornog zakona uslov svih uslova za nastavak saradnje.

“Neki mi Bošnjaci znaju reći: Bilo bi dobro da ovo što vi predlažete Izborni zakon nametne visoki predstavnik. Mi bismo se ljutili dva-tri dana, i onda bi bilo u redu. Ali nemojte da to mi radimo – jer ćemo onda biti loši Bošnjaci’. Ali to nije rješenje. To nije dugoročno rješenje za BiH. Isključivo je federalizam budućnost ove države. Ako imate tri federalne jedinice, riješili ste apsolutno sve”, rekao je Čović u intervjuu za Hrvatski tjednik.

Optužio je Bošnjake za blokadu Doma naroda, pri pokušaju izbjegavanja da se raspravlja upravo o novom načinu izbora člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda. Čović kaže da će ponovo zakazati sjednicu i da će ponovo ta tačka biti u vrhu dnevnog reda. Iz Trojke odgovaraju:

“Nisam baš neki optimista da može doći do izmjena, naravno moguće je, ali ne vidim nekakvu snagu u ovom trenutku, posebno ono što traži HDZ da se izmijene samo određeni članovi koji bi njima odgovarali. Mislim da bi dobro bilo rješenje da se, evo pošto se uvijek priča o članovima Predsjedništva BiH, možda nađe neki kompromis da se oni biraju iz PSBiH, dakle neka vrsta indirektnog izbora, ali naravno da to bude na isti način”, rekao je Aljoša Čampara iz NiP-a.

Opozicija iz Republike Srpske i dalje ulaže nade u nastavak razgovora o vlasti, stavljajući akcenat na deblokadu institucija kroz izbacivanje SNSD-ovih kadrova iz Vijeća ministara i Doma naroda. Dragan Čović, ipak, ne vidi svrhu pregovarati o novoj koaliciji, ukoliko zahtjevi ove stranke neće biti ispunjeni. Dok sama opozicija nema ništa protiv izmjena Izbornog zakona kako ih predlaže HDZ, nemaju ni konkretan način kako približiti stavove potencijalnih partnera, HDZ-a i Trojke.

“Primjećujem da svi govore kakve imaju stavove ali ne vidim nikoga ko sjedi za stolom i razgovara o ovom pitanju, mi možemo da razumijemo da možda Trojka i SDA kažu da im ne odgovara ovo rješenje koje je ponudio HDZ, ali ne možemo da razumijemo da nema razgovora o tom pitanju i ja sam više puta pozivao u prethodnim danima, mogu i sada, da se nastavi razgovarati onako kako su počeli nekada u Neumu”, smatra Nenad Vuković iz PDP-a.

U aktuelnim okolnostima, nepomirljivih stavova, teško je očekivati da će kadrovi SNSD-a, kako su to najavile prije nekoliko mjeseci stranke Trojke, biti smijenjene. Sve dok postoji mogućnost da tri delegata u državnom Domu naroda ruše kvorum. SNSD optužuje kako Bošnjake, tako i opoziciju da Srbima žele oduzeti ustavom zagarantovana prava, pozivajući viskog predstavnika na reakciju.

“Na tome da vam više nije potrebno tri delegata iz Kluba Srba da biste imali kvorum u Domu naroda, i šta smo opet vidjeli, opet smo vidjeli da ljudi iz opozicije iz RS na to ćute i da puštaju svog šefa Kluba Bošnjaka da da govori u njihovo ime na taj način, da poziva Christiana Schmidta da interveniše protiv RS i protiv srpskog naroda”, dodao je Radovan Kovačević, savjetnik Milorada Dodika i delegat SNSD-a u Domu naroda BiH,piše N1

Mnogi smatraju kako će se ovakvo stanje zadržati do narednih Općih izbora, koji se održavaju za nešto više od godinu dana.

“Uslov svih uslova HDZ je Izborni zakon, mislim da Trojka tu nema čak ni prostora da eventualno izađe u susret HDZ-u, s obzirom da se radi o nekoj vrsti završetka mandata, na kraju krajeva to je pitanje koje se vuče već dugi niz godina, a s druge strane na državnom nivou imamo jednu neproglašenu, ali izuzetno funkcionirajuću asocijaciju, ja bih to tako nazvao, SNSD-a i HDZ-a”, poručio je novinar Faruk Kajtaz.

Izbori su i previše blizu da bi se donosile radikalne odluke o pitanjima oko kojih godinama nema dogovora. Stranke kalkulišu poteze koji bi ih eventualnu udaljili od birača. Da se izbori bliže pokazuju i već sklopljeni dogovori o zajedničkom nastupu. Niz stranaka sa hrvatskim predznakom, vođenih HDZ-om 1990 pokušat će zajedničkim snagama odvući što je moguće više glasova HDZ-u.

