Ako su tako moćni, zašto Čović i Dodik ne realizuju podjelu BiH?

Tako treba čitati poruku lidera HDZ-a BIH Dragana Čovića da su “Bošnjački političari veći problem od Dodika“ i da je za BiH „rješenje tri federalne jedinice“, izrečenu u intervjuu za Hrvatski tjednik. Ovo se može smatrati i direktnom podrškom zvaničnog Zagreba, odnosno Vlade RH na čelu s Andrejom Plenkovićem rukovodstvu RS. U suprotnom, Zagreb bi osudio ili se makar ogradio od Čovićevih istupa, ali i djela.

Jasno je odavno da EU integracije i Milorad Dodik ne idu skupa. Pa ipak, Čovićev HDZ, uz podršku Plenkovićevog, kroz blokade Doma naroda održavaju Dodikov SNSD na vlasti, ali i sprječavaju da na Dnevni red dođe imenovanje ministra sigurnosti BIH iz reda opozicije u RS. Iako u toj opoziciji evropska komesarka Marta Kos vidi nadu, a u Dodiku problem.

Kako je onda moguće biti šampion EU integracija i najbolji prijatelj onoga koji te integracije blokira. Nikako. HDZ nikada i nije bio na tom putu, niti je takvo što želja Zagreba. To su priče za političke naivce iz Sarajeva,piše Vijesti

Ciljevi Milorada Dodika i Dragana Čovića su jasni, od razlaza do trećeg entiteta. Ali treba biti jasno i to da ovaj dvojac to nema snage provesti. Da kojim slučajem ima, nemojte sumnjati da bi pripadnici SAJ-a sada bili bi na “entitetskoj granici”, a ne na pozicijama čuvanja Milorada Dodika čak i kada predsjednik manjeg entiteta poželi otići do toaleta. Da kojim slučajem ima, nemojte sumnjati da bi i soko s juga bi već davno realizirao prijetnje nemirima, umjesto što je obična marioneta u rukama Dodika kojom ovaj pokušava preplašiti naivno Sarajevo.

