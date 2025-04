Inspekcije najavile rigorozne kazne, prodajni objekti u Hercegovini rade 2. maja?

U četvrtak 1. i petak 2.maja, u skladu sa odredbama člana 18. stav (3) Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH, pratiti će se poštivanje ove zakonske odredbe na području Kantona Sarajevo, a shodno kojoj je prodajnim objektima zabranjen rad tokom praznika.

I Kantonalna uprava za inspekcijske poslove ZDK obavijestila je pravna i fizička lica na području Zeničko-dobojskog kantona da će nadležni tržišno-turističko-ugostiteljski inspektori tokom predstojećih praznika, 1. i 2. maja, vršiti kontrolu poštivanja odredbi člana 18. Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH, kojim je prodajnim objektima zabranjen rad nedjeljom i praznicima.

Za nepostupanje po navedenim zakonskim odredbama propisane su sankcije u rasponu od 2.000,00 KM do 15.000,00 KM za pravno lice, od 500,00 KM do 1.500,00 KM za odgovorno lice u pravnom licu, te od 500,00 KM do 1.500,00 KM za trgovca fizičko lice.

Na dalje, valja podsjetiti i da su iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike objavili da se u skladu sa Zakonom o praznicima koji se primjenjuje kao federalni zakon, Prvi maj – Međunarodni praznik rada obilježava dva dana – 1. i 2. maja.

S obzirom da je 1. maj 2025. godine u četvrtak, neradni dani u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će četvrtak, 1. maj i petak, 2. maj. Tokom tih dana poslodavci, ustanove, organi uprave i druge pravne osobe neće raditi, saopćeno je.

I tu ne bi bilo ništa čudno, s obzirom da se radi o poštivanju Zakona, da s druge strane prodajni objekti neće raditi u cijeloj Federaciji BiH za koju važi isti zakon, ili bi barem trebalo. Da to nije tako i da zakon nije isti za sve, pokazuje primjer zapadne Hercegovine. Naime, prema objavama određenih subjekata na zvaničnim stranicama, prodajni objekti radiće u petak 2. maja. Uglavnom se radi o prodajnim objektima na području Širokog Brijega, Međugorja, Ljubuškog, Čitluka, Tomislavgrada, Livna, Posušja, Gruda …

Zato se postavlja pitanje da li Zakon o unutrašnjoj trgovini FBiH tretira sve jednako ili su neki “jednakiji” od drugih. Također, postavlja se pitanje hoće li i u ranije pobrojanim općinama i gradovima inspekcija raditi svoj posao po zakonu, poput one u Kantonu Sarajevo?

Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove u odgovoru za Vijesti.ba kažu da je Zakon o unutrašnjoj trgovini je jasno propisao izuzeća od primjene članka 18. koji se odnosi na zabranu rada prodajnih objekata u dane praznika,pišu Vijesti

„U skladu sa obavještenjem za javnost Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Prvi maj/svibanj Međunarodni praznik rada obilježava se dva dana te da su neradni dani u Federaciji BiH četvrtak (1.5.2025.godine) i petak (2.5.2025. godine). Federalni tržišni inspektorat će u tim danima biti prisutan na terenu te će se prema svima onima koji ne poštuju odredbe Zakona izricati novčane kazne predviđene Zakonom“, stoji u odgovoru kojeg potpisuje Anto Džalto, glavni federalni tržišni inspektor.

