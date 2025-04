Amerikanci zaprijetili povlačenjem iz pregovora ukoliko Rusija i Ukrajina ne daju konkretne prijedloge

Bijela kuća je ponovila upozorenje da je na ivici odustajanja od posredničkih napora za okončanje rata u Ukrajini, osim ako ne bude “konkretnih prijedloga s obje strane”, kako je to rekao državni sekretar Marco Rubio.

Prenijela Rubiovu izjavu

Glasnogovornica State Departmenta Tammy Bruce, prenijela je Rubiovu izjavu tokom svog dnevnog brifinga za novinare.

– Sada smo u trenutku kada dvije strane moraju iznijeti konkretne prijedloge o tome kako okončati ovaj sukob. Ako ne bude napretka, povući ćemo se kao posrednici u ovom procesu- dodala je Bruce.

Državni sekretar Rubio je nedavno dao sličnu izjavu tokom protekle sedmice nakon poziva sa svojim ruskim kolegom Sergejem Lavrovom.

Razgovori koje je prošlog mjeseca u Saudijskoj Arabiji, a ovog mjeseca u Evropi, predvodila Bijela kuća, nisu doveli do napretka u vezi s početnim prijedlogom administracije o 30-dnevnom prekidu vatre.

Kijev podržao ideju

Kijev je podržao ideju, ali ju je Kremlj odbacio i nastavio bombardiranje Ukrajine, što je navelo Trumpa da tokom vikenda postavi pitanje da li Putin ipak želi “zaustaviti rat”.

– To me navodi na pomisao da možda ne želi zaustaviti rat, samo me nagovara na to i da se s njim mora postupati drugačije, kroz ‘bankarstvo’ ili sekundarne sankcije? Previše ljudi umire. napisao je Tramp u subotu na mreži Truth Social.

