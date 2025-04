Manji broj studenata krenuo u protestnu šetnju prema Vladi FBiH: Gdje je nestalo 80 miliona donacija za poplavljena područja

O organizaciji neformalne grupe “Hoćel ta promjena” u Sarajevu je organizirana protestna šetnja studenata.Loše vremenske prilike, tačnije jaka kiša, značajno su utjecali na brojnost ovog protesta, pa se ispred Katedrale Srca Isusova skupilo svega nekoliko desetina studenata.

Oni su se uputili prema Vladi FBiH, koju smatraju glavnom odgovornom za poplave koje su pogodile Donju Jablanicu, Buturović polje, Fojnicu, Konjic i druga područja, jer nisu ništa poduzeli da bi se one spriječile.

Kažu da niti jedan njihov zahtjev nije ispunjen, pa zato nastavljaju s protestima. Od 2014. godine prikupljeno je više od milijardu maraka raznih naknada za prirodne nesreće, zahvaljujući platama građana. Danas je 2025. Prošlo je 11 godina. Zašto još uvijek nemamo rani sistem upozorenja i zašto novac građana nije utrošen na adekvatne sisteme odbrane od poplava? U međuvremenu je donirano 80 miliona maraka za poplavljena područja. Gdje je nestao novac? Zašto su dvije agencije zadužene za spriječavanje poplava, Agencija za područje sliva rijeke Save i Agencija za područje sliva Jadranskog mora ostale bez zakonitog direktora u danima koji su prethodili razornim poplavama? Pitamo se kako je moguće da od glavnog tužioca Zdenka Kovača još uvijek dobijamo isti odgovor, a to je da je nakon 6 mjeseci upitno da li će doći do podizanja optužnica. Kamenolom je bio legalan i u upotrebi, shodno informacijama koje smo dobili od mještana, satelitskim snimcima i radu istraživačkih novinara, koji su dokazano utvrdili da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dozvolila rad ovog kamenoloma, uključujući i činjenicu da je kamenolom bio na državnom zemljištu – poručuju organizatori protesta,piše AvazTakođer zamjere to što organizator kamenoloma nije uhapšen.

Njihovi zahtjevi su sljedeći:

1. HITNO pokretanje istraga i HITNO podizanje optužnica protiv odgovornih lica.

2. HITNO informisanje javnosti o svim poduzetim radnjama od strane nadležnih službi, organa i institucija u vezi sa smrti 29 naših sugrađana i sugrađanki.

3. Krivično sankcionisanje svih odgovornih za rad ilegalnog kamenoloma koji je izazvao smrt 19 ljudi u Donjoj Jablanici.

4. Krivično sankcionisanje odgovornih unutar nadležnih organa, službi, institucija koji su propustili preventivno djelovati i spriječiti smrt 29 ljudi u poplavama iz oktobra 2024. godine.5. Reviziju svih kamenoloma i drugih ekološki opasnih projekata koji predstavljaju buduću opasnost po živote ljudi širom BiH!

6. Usklađivanje svih prostornih planova sa mapom klizišta i mapom bujičnih rijeka širom Bosne i Hercegovine da nam se ne ponove Jablanica, Konjic i Fojnica!

7. Objavljivanje podataka o prikupljenoj pomoći i javno objavljivanje utroška svih sredstava kako iz budžeta Federacije tako i donacija pristiglih za sva poplavljena područja iz oktobra 2024. godine.

8. Javno objaviti planove i dinamiku sanacija poplavljenih područja.

