Prekinuta je burna sjednica Doma naroda BiH,neće dolaziti dok Špirić predsjedava

Predsjedavajući Doma naroda Nikola Špirić nije na glasanje stavio prijedlog koji je potpisalo osam delegata u Domu naroda, uz obrazloženje da on nije u skladu sa Poslovnikom.

Radi se o prijedlogu koji je potpisalo osam delegata: Safet Softić, Džemal Smajić, Nenad Vuković, Zlatko Miletić, Želimir Nešković, Kemal Ademović, Dženan Đonlagić i Šefik Džaferović, “da se tačka dnevnog reda koja se odnosi na smjenu predsjedavajućeg Doma Nikole Špirića stavi kao druga tačka dnevnog reda, a tačka koja se tiče odluke o smjeni ministara u Vijeću ministara BiH Staše Košarca i Srđana Amidžića, koju je izglasao Predstavnički dom, stavi odmah iza te tačke i da bude tačka tri dnevnog reda današnje sjednice”.

Navedene tačke pozicionirane su na samom kraju, kao posljednje tačke obimnog dnevnog reda.

Na ovu odluku Špirića reagirali su potpisnici zahtjeva.

– Gospodine Špiriću, rekli ste da naš prijedlog nije u skladu s Poslovnikom. Dakle, ne možete vi to kazati. To može kazati Kolegij. Vi u Kolegiju nemate saglasnosti o tome. I onda je sljedeća odredba, ako nemate saglasnosti, da onda pitate Dom. Ne možete vi, vi ste jedan od 15 ljudi ovdje, koji trenutno predsjedava Domom i ne možete vi tumačiti Poslovnik i nećemo vam dozvoliti da to radite više – kazao je predsjedavajući Kluba bošnjačkog naroda Šefik Džaferović.

Dodao je da Poslovnik tumači Kolegij, konsenzusom.

– Ako nema konsenzusa, znate i sami sto puta smo to radili, to piše i u Poslovniku, pita se onda Dom. Pitajte Dom šta misli. Vi izbjegavate da pitate Dom, jer imate osam ljudi koji imaju i opću i entitetsku većinu u ovom domu i koji su u stvari Dom kod donošenja odluka. Vi to izbjegavate. Sada ja vas pitam hoćete li vi staviti ovo na glasanje ili nećete. Dakle, odbijate da to stavite na dnevni red – kazao je Džaferović.

Špirić mu je odgovorio da ništa ne odbija, radi poslovnički.

– Dakle, ne radite po Poslovniku. Osam ljudi od vas traži da to stavite na glasanje – kazao je Džaferović, na šta mu je Špirić odgovorio da mu Poslovnik to ne dozvoljava.

– Nemate konsenzusa u Kolegiju. Da se konstatuje, da cijela javnost zna, jer ovo je prevršilo mjeru – predsjedavajući Doma ne dozvoljava, u situaciji kada se nema konsenzusa u Kolegiju oko tumačenja Poslovnika, da se o tome izjasni Dom. Dakle, predsjedavajući na najgrublji način vrijeđa Poslovnik i čini zloupotrebu službenog položaja. Dakle, to su činjenice – kazao je Džaferović.

Nakon toga je zatražio pauzu od 30 minuta.

Špirić je kazao da je član 61 je jasan, te da nema on šta da tumači.

Nakon toga je proglasio pauzu.

Nakon pauze, krenulo je još žešće.

Ispred Kluba Bošnjaka riječ je zatražio Kemal Ademović, što je predsjedavajući Špirić protumačio na način da se Ademović obraća u ime osam delegate Bošnjaka, aludirajući da je I opozicija u RS dio tog kluba.

Burno je reagirao Želimir Nešković (SDS): Ne pravi se budala, nemoj da poturaš te stvari. Meni nećeš nikad to poturat”.

Iz PDP-a su poručili da neće prisustvovati sjednici ako Špirić ne usvoji njihov prijedlog,pišu Vijesti

Nakon njega javo se Šefik Džaferović koji je napustio sjednicu nakon konstatacije da je Špirić odlučio da se ne glasa o prijedlogu osam delegata.

Nakon Džaferovića za riječ se javio i Nešković koji je rekao da Špirić oduzima prava delegatima te je rekao da ne može više prisustvovati sjednici.

Poručili su da više nema smisla učestvovati na sjednicama dok je Špirić predsjedavajući.

