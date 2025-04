Nova igra HDZ-a i SNSD-a: Prvo Izborni zakon, onda “smjena” Špirića

Predložene izmjene tiču se izbora članova Predsjedništva BiH i Centralne izborne komisije BiH.

Pendeš je danas izjavila kako očekuje da će kolege u Domu naroda prepoznati potrebu za izmjenom Izbornog zakona BiH kako bi se izmijenila dosadašnja praksa kroz koju se, na neki način, zloupotrebljavala izborna volja Hrvata kad je u pitanju izbor člana Predsjedništva BiH iz hrvatskog naroda.

– Išli smo u tom smjeru da napravimo izmjenu zakona da bi na neki način omogućili, osigurali, da se uistinu hrvatska volja implementira kroz izbor člana Predsjedništva BiH iz hrvatskog naroda iz onih područja gdje žive Hrvati, a ne tamo gdje ih nema. Često se kroz medijski prostor kaže kako smo time, tom izmjenom zakona, na neki način zakinuli Hrvate, na primjer, Tuzle, Sarajeva da budu kandidati, što nije tačno. Ovdje se govori o potpori kandidatu, a ne o kandidatu. Taj kandidat ne mora biti iz Srednje Bosne ili iz Hercegovačko-neretvanskog kantona. On može biti, sad ću kazati, iz Lukavca. Ali je bitno da Hrvati, gdje većinski žive, daju potporu tom kandidatu – pojasnila je Pendeš.

Predložene izmjene Izbornog zakona BiH bile su na predviđenom dnevnom redu hitne sjednice Doma naroda državnog parlamenta koja je trebala biti održana 4. aprila, ali je prekinuta zbog nedostatka kvoruma.

Napustili su je delegati iz Kluba bošnjačkog naroda koji su, zajedno sa još nekoliko opozicionih delegata, na početku sjednice ukazali na, kako su naveli, kršenje Poslovnika.

Oni su zahtijevali da se prvo nastavi i završi prethodno prekinuta hitna sjednica koju su napustila tri delegata iz SNSD-a, a na čijem dnevnom redu su bili prijedlozi odluka o razrješenju člana Kolegija Doma naroda Nikole Špirića i ministara Staše Košarca i Srđana Amidžića, pa da onda počne nova sjednica Doma naroda.

Ove dvije tačke – Prijedlog odluke o smjeni ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staše Košarca i ministra finansija i trezora BiH Srđana Amidžića, te Prijedlog odluke o razrješenju predsjedavajućeg/prvog zamjenika predsjedavajućeg/drugog zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikole Špirića, čiji su predlagači delegati u Domu naroda: Nenad Vuković, Želimir Nešković, Ilija Cvitanović, Zlatko Miletić i Kemal Ademović, pozicionirane su kao posljednje dvije tačke (55. i 56.) predloženog dnevnog reda sjednice zakazane za sutra.

Delegat u Domu naroda državnog parlamenta Šefik Džaferović (SDA) smatra da je to namjerno urađeno “da se dođe do kraja sjednica i, kada se dođe do smjene, da SNSD napusti sjednicu”.

– To je protivno Poslovniku, jer ako neko hoće da poštuje Poslovnik, onda treba da poštuje neki red koji predviđa taj Poslovnik. A red je da se stavljaju tačke dnevnog reda onako kako su hronološki prispijevale i kako su raspravljane i na vanrednim i na redovnim sjednicama. Dakle, prvo smjena Nikole Špirića, pa drugo smjena ministara, pa onda sve ostale tačke dnevnog reda i mi ćemo na tome insistirati. Mi ćemo insistirati i ustrajati na zaštiti Poslovnika Doma naroda i nećemo od toga odustajati. Šta to praktično znači, vidjet ćemo – istaknuo je Džaferović.

On je, komentirajući predložene izmjene Izbornog zakona BiH koje je u proceduru uputila delegatkinja Marina Pendeš, kazao da se radi o antiustavnom prijedlogu zakona koji ne respektuje ni odluke Evropskog suda za ljudska prava, niti Evropsku konvenciju,piše Vijesti

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH bi sutra trebao razmatrati desetak prijedloga zakona, veći broj izvještaja, nekoliko odluka, a na dnevnom redu bi se trebalo naći i davanje saglasnosti za ratifikaciju više međunarodnih sporazuma.

