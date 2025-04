Utvrđena cijena kurbana za 2025. godinu

Odluku o cijeni kurbana donio je Rijaset Islamske zajednice na posljednjoj sjednici, a nakon detaljne analize tržišta i konsultacija s relevantnim stručnjacima i potencijalnim kooperantima.

“Cijena kurbana za područje Bosne i Hercegovine iznosi 550 KM, dok je za krovne organizacije Islamske zajednice u dijaspori određena cijena od 285 eura. Islamska zajednica time nastavlja svoj višegodišnji kontinuitet odgovornog pristupa realizaciji kurbana”, izjavio je Bilal Memišević, voditelj Odjela za kurbane Rijaseta Islamske zajednice.

Kroz akciju “Kurbani 2025” nadležne institucije Islamske zajednice izvršit će organizirani otkup i osigurati kurbane za humanitarne potrebe i potrebe obrazovnih institucija u našoj zemlji.

“Odgovorno tvrdim da su kurbani koji se realizuju u organizaciji Islamske zajednice domaće proizvodnje. Nabavljaju se s domaćeg tržišta Bosne i Hercegovine, s prostora oba entiteta i Brčko distrikta. Oni koji Islamskoj zajednici povjeravaju emanet da u njihovo ime realizuje kurbane mogu biti sigurni da su naši kurbani domaći proizvod. Realizuju se u domaćim klaoničkim kapacitetima i realizuju ih naši ljudi, često i oni od kojih su kurbani kupljeni”, istakao je Memišević.

Islamska zajednica već deset godina uspješno provodi akciju “Kurbani” i svim raspoloživim kapacitetima i infrastrukturom stoji iza ovog projekta, spremna da u ime članova Islamske zajednice i muslimana u Bosni i Hercegovini izvrši ibadet žrtvovanja kurbana, vodeći računa o šerijatskim normama, veterinarskim i sanitarnim standardima.

“I dalje pozivamo i nastavit ćemo pozivati sve one koji su u mogućnosti da svoj kurban realizuju u krugu porodice, jer to je najbolje. Međutim, životni uslovi, stambeni prostori i ambijent u kojem žive mnogi muslimani, ne dozvoljavaju realizaciju kurbana na taj način. Za sve one koji nisu u mogućnosti da to učine, Islamska zajednica stavlja na raspolaganje svoje kapacitete i preuzima odgovornost za njihov kurban”, rekao je Memišević.

Još jedan značajan aspekt društvene odgovornosti je u vezi sa samom distribucijom kurbanskog mesa. Uz trećinu na koju imaju pravo oni koji su uplatili kurban, preostale se dvije trećine dijele obrazovnim institucijama, društveno korisnim organizacijama i osobama s društvenih margina.

“Sve otkupljene količine kurbana s prostora koji gravitiraju, naprimjer, u Goraždanskom, Tuzlanskom i Mostarskom muftijstvu, prostorima poput Gornjeg Podrinja i Istočne Hercegovine, ostaju na tim prostorima. Podijele se onima koji su u stanju potrebe, bilo da se radi o organizacijama koje imaju uređen način podjele kurbanskog mesa, bilo da su to ustanove koje tokom cijele godine brinu o starijim, iznemoglim i nemoćnim, dostavljajući im gotovu, pripremljenu hranu”, rekao je Memišević.

Navedenu tvrdnju ilustrovao je primjerom da akcija “Kurbani”, u organizaciji Islamske zajednice, ima kontinuitet podjele i trajanja 365 dana. Tokom cijele godine koristi se i konzumira podijeljeno kurbansko meso.

“U trenutku kada razgovaramo o ovome, sigurno se negdje u nekom centru konzumira kurbansko meso iz prethodne akcije. Suština kurbana jeste proliti krv, ali jednako je važno ono što se dobije tim činom. Kurbansko meso na ovaj način ostaje u upotrebi tokom cijele godine”, naglasio je Memišević,piše N1

Kurbani u organizaciji Islamske zajednice mogu se uplatiti u Rijasetu, kao i na blagajnima svih medžlisa i medresa.

