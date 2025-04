Duge cijevi i Dodikova politika rastjerali turiste iz Banje Luke: Brojni gosti otkazali rezervacije

“Politička sitiacija u zemlji sigurno da jednim dijelom utiče, bilo je nekoliko slučajeva gdje su nam se rezervacije otkazivale, to je najčešće dešavalo sa nekim grupama koje su planirale radne zadatke i slično i u skladu sa situacijom oni odlučuju da je bolje da se to prolongira ili pomjeri”, rekla je Vanja Prosen, marketing menadžerica u jednom od banjilučkih hotela.Turistički pokazatelji su, mahom, zbunjujući, javlja BN TV. Stigla je dijaspora za praznike, ali je sve manje turista. Situacija u zemlji stvara takvu sliku da malo ko želi da dođe u grad, ističu u Turističkoj organizaciji. “Biće zaista grad pun međutim oni imaju svoje kuće i stanove tako da mi ne možemo to bilježiti kao neku vrstu stranih turista, ali vjerovatno će potrošnja biti malo veća kad je ta ekonomska strana u pitanju. Naša očekivanja sada moraju biti sa oprezom zaista”, izjavila je Branka Branković iz Turističke organizacije Banja Luka.Banja Luka, koja je konstatno bilježila porast dolazaka i noćenja, u martu se suočila sa brojnim okazivanjima i lošijim rezultatima. U Gradskoj upravi navode da su zaprilimi veliki broj žalbi ugostitelja i hotelijera.

“Naravno, najviše je cjelokupna politička situacija doprinijela tome. I ja želim da apelujem na donosioce vlasti da nastavimo da radimo onako kako radi Banja Luka, da otvaramo naš Grad i državu kako bi što veći broj gostiju dolazio. Te statistike posljednjih dana nešto su bolje”, rekla je za BN televiziju i Milada Šukalo, savjetnica gradonačelnika Banje Luke.

Bezbjedna je situacija u Banjoj Luci, zaključuju sagovornice i pozivaju turiste da dođu i uživaju u prirodnim ljepoptama Grada na Vrbasu.,piše Presmedia

Facebook komentari