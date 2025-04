Pojavila se nova jeftina destinacija na moru: Noćenje 20 eura

U trenutku kad su mnoge ljetne destinacije na Balkanu postale pravi luksuz za prosječan džep, Albanija se nenametljivo, ali sigurno, profilirala kao jedno od najlogičnijih rješenja za dobar i povoljan odmor.

Ako pitate sve više turista, sve je jasnije – ovo je mjesto gdje za manje novca dobiješ više mora, više tanjura i više mira. I dok se stariji već godinama vraćaju poznatim plažama, nova generacija turista – oni koji tek sad po prvi put zakoračuju na albansku obalu – stvara vlastite razloge zašto se baš ta zemlja isplati. Agencija Albanija.rs potvrđuje da je 2025. godina u znaku “prvoputnika”, kako zbog radoznalosti, tako i zbog paprenih cijena u ostalim popularnim regijama, piše Klik.hr.

Favoriti ostaju isti – Drač, Ksamil, Saranda i Vlora. Drač je osobito drag vozačima zbog sjajne prometne povezanosti, ali i onima koji vole da im je sve “na stolu”, doslovno – jer je to jedino mjesto gdje all inclusive ponuda ozbiljno dominira. Tko sanja o kristalno čistom Jonskom moru, bira Sarandu i Ksamil, a Vlora se nekako elegantno smjestila između.

Zanimljivo, sve više putnika iz Srbije skreće pažnju s razvikane scene i traži skrivena mjesta – Borš, Qeparo i Llivadhi sad su u modi. Tamo još uvijek imaš osjećaj da si negdje “prije apartmanskog booma”. Bez gužve, bez graje – samo ti, plaža i neka ležerna kava u hladu. Za one koji putuju zbog tuluma, nema dileme – Dhermi i Drymades su nova festivalska prijestolnica. Od svibnja do rujna, svaki vikend donosi novu glazbenu priču, a dobra vibra se prodaje besplatno uz svaku pivu.

Drač je i dalje neprikosnoven kad je riječ o uštedi. Hotel s doručkom usred sezone? Od 20 eura. All inclusive varijanta? Oko 65 eura po osobi. Restorani i kafići tu ne zaostaju – cijene su toliko normalne da ti dođe da iz inata naručiš još jednu rundu. Riblji meni za dvoje – 25 eura. Pizza? Dvije-tri eura. Giros za 3 eura, pljeskavica s prilogom za četiri. Zvuči kao bajka, ali stvarno je tako. Ako ti je lipanj ili rujan opcija – super. Cijene su još niže, gužve manje, a more jednako tirkizno, prenosi Mondo.

Četveročlana obitelj koja traži sedam dana all inclusive odmora u srpnju? S prstima u nosu može proći s 1300 eura u hotelu s četiri zvjezdice. Ako idu u predsezoni ili postsezoni – već za 900 eura mogu se sunčati i ne misliti na tekući račun. Na jugu su cijene nešto više, ali ništa drastično. Hoteli s tri zvjezdice nude smještaj za oko 30 eura po osobi, dok oni uz more s bazenom i privatnom plažom idu do 50 eura.

Albanija možda više nije neotkriveni biser, ali je i dalje uvjerljivo najpovoljnija destinacija na Jadranu. Kombinacija povoljnih cijena, sve bolje turističke ponude i prirodne ljepote čini je sigurnim izborom za sve one koji ne žele birati između kvalitetnog odmora i preživljavanja ostatka godine.

