Trivić: Dodik gazi Ustav RS, opozicija treba napustiti sjednicu

Vlastima RS novi Ustav služi samo kao poligon za eventualnu mogućnost daljih pregovora sa nekim. Iza donošenja novog Ustava ne stoji stvarna namjera da se pravni sistem uredi, poručila je predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić.

“Zbog brojnih izmjena koje su se desile sigurno bi trebalo donijeti novi Ustav, ali ne u ovakvom političkom ambijentu i definitivno ne sa sadržinom koja je predložena u nacrtu. Ustav nije društvena igra, pa da vam služi za politička nadmudrivanja s drugim entitetom i međunarodnom zajednicom, a to Dodik radi. To je, u stvari, gaženje Ustava. Osim toga, narod nisu pitali kada su krenuli u ovakav avanturizam, pa ne vidim razlog da se sada kriju iza naroda na referendumu, ukoliko do referenduma dođe.

Zbog najava da će se o prijedlogu glasati tajno u Narodnoj skupštini, pozvali smo opozicione poslanike da prije glasanja napuste sjednicu.

Smatramo da je najčistija situacija za opoziciju, s obzirom na to da ni nacrt niko nije podržao, da se jednostavno ne bude u sali, kako bi se izbjegla nelagodnost unutar opozicionih redova na koga je to Dodik mislio, a vrlo otvoreno je u ranijim nekim istupima rekao da on može da “zagrabi” iz opozicije tri ili četiri ruke za potrebnih 55 i da je on to, maltene, obezbijedio. Nismo ga do sada pratili, pa zašto bismo sada dolazili u poziciju političkih “makaza”?

Sva ova priča o finesama pojedinih odredbi Ustava je besmislena i služi za dnevno politikanstvo, jer se u Republici Srpskoj ne primjenjuju ni Zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda na teritoriji Srpske, odnosno sve odluke Ustavnog suda BiH se primjenjuju u pravnoj praksi naših sudova; ne primjenjuju se ni zakoni kojim se zabranjuje rad SIPA, Suda i Tužilaštva BiH iz februara ove godine. Zato smatram da, čak i kada bi se novi Ustav izglasao, sa ovako krupnim temama poput vojske koje trenutno stoje u nacrtu, njegova primjena nema nikakvu šansu. Do sad su nam mnogi zaključci, odluke, pa i zakoni Narodne skupštine završili bez primjene. Vlast je spremna da to uradi i sa Ustavom kao najvišim političko-pravnim aktom u cilju spasavanja svoje političke pozicije i trgovine sa međunarodnom zajednicom,pišu Vijesti

Za kraj, oni koji apsolutno ne poštuju postojeći Ustav pričaju o potrebi novog Ustava. Cjelokupan pravni sistem u Republici je pogažen, borci su poniženi, izvređani svi oni koji svoju egzistenciju obezbjeđuju van Republike, a naša vlast spremna je dati sve prirodne resurse i bogatstva zarad svog statusa. Oni takvi nemaju moralni kredibilitet da pričaju o Ustavu”, zaključila je Trivić.

