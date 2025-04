Krišto o slučaju Viaduct: Svakog dana to nas košta 9.000 eura, rješenje je da se u budžetu BiH izdvoji novac

Vijeće ministara nakon višesatne sjednice usvojila je informaciju Ministarstva finansija i trezora BIH, bez konkretnog rješenja za isplatu duga nakon arbitražnog spora Viaduct protiv BIH. Kako bi se omogućilo izvršenje obaveza koje su do danas narasle na blizu 11 miliona KM, predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto zadužena je da zakaže sjednicu Fiskalnog vijeća, od kojeg se očekuje korekcija fiskalnog okvira.

Predsjedavajuća Krišto je nakon sjednice izjavila da je nakon zaključka s prethodne sjednice i roka od 15 kojeg je imalo, Ministarstva finansija i trezora umjesto konkretnog prijedloga danas dostavilo opsežnu informaciju.

– Bila je to jedna opsežna informacija u kojoj nije bio nijedan konkretan prijedlog zaključka. Pitala sam danas kolegu ministra šta je, zapravo, ta informacija. Moja obaveza je bila i ja sam upoznala i ministre da ćemo, čim dobijemo prijedlog rješenja, zakazati izvanrednu sjednicu kako bismo se očitovali, jer svaki dan BIH u ovom trenutku košta najmanje 9.000 eura. Pitala sam ministra šta smo dobili za ovih 15 dana i je li bilo potrebno da čekamo ovu informaciju u kojoj nema nikakvog prijedloga zaključaka. Ono što možemo konstatirati jeste da nas je to u ovom periodu koštalo 135.000 eura – kazala je Krišto.

Ona je dodala da je ministar pokušao objasniti da su prijedlozi u informaciji, nakon čega je otvorena široka rasprava.

– Naša obaveza i ono za što ću se zalagati jeste da odmah izvršimo tu arbitražnu presudu da bismo umanjili štetne posljedice po BIH i njene institucije, a naravno i po druge koji su u obavezi po regresnoj tužbi da se naplatimo. Da to uradimo odjednom i to mora biti na zakonit način. Jedini način, jer ne bavimo se od jučer tim problemom, je intervencija u budžet. Ponudila sam ministru prijedlog rješenja, da napravimo korekcije u budžetu za izvršenje presude od 110 miliona. Ministar je insistirao i to nas je odvelo dosta dugo, pa sada imamo obavezu da moramo zakazati Fiskalno vijeće. Ja sad ovdje kažem i pred vama, takva obaveza ne postoji, jer mi ne mijenjamo fiskalni okvir, već vršimo samo unutarnju raspodjelu – pojašnjava Krišto,pišu Vijesti

Ako Fiskalno vijeće ne prihvati prijedlog izmjena fiskalnog okvira, ona najavljuje da će budžet institucijama, s korekcijama kojima bi se omogućila isplata, ipak dostaviti Predsjedništvu BiH, uz zahtjev da ga i Predsjedništvo i Parlamentarna skupština BIH usvoje u što kraćem roku.

– Sve drugo je predstavlja odugovlačenje, gubljenje vremena i dodatne troškovi i obaveze za BiH – naglasila je Krišto.

