Košarac: Pripremili smo odluku o ukidanju carina na robu iz SAD, svi koji ne prihvate morat će odgovoriti privrednicima

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH pripremilo je danas odluku o privremenoj suspenziji carinskih stopa kod uvoza robe porijeklom iz SAD.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac rekao je da je ta odluka donesena na inicijativu predsjednika RS Milorada Dodika, zahtjev predsjedavajuće Predsjedništva BiH Željke Cvijanović, te na osnovu zaključka Vlade RS.

– To je značajno s aspekta globalnog kretanja. Odluka je sačinjena. Mi ćemo u toku dana već početi konsultacije sa Upravom za indirektno oporezivanje – rekao je Košarac.

Do kraja sedmice

Košarac je rekao da bi nacrt odluke do kraja sedmice mogao biti upućen Vijeću ministara BiH.

– Naš prijedlog je da roba porijeklom iz SAD bude potpuno oslobođena carinskih osnova, što znači da bi bila nulta stopa carine – rekao je Košarac novinarima.

On je naveo da bi to omogućilo pregovore sa američkom administarcijom koji bi doveli do slobodnog protoka robe između BiH i SAD.

– To je važna mjera, koja je zasnovana na inicijativi institucija Republike Srpske – rekao je Košarac i dodao da bi zaključivanje i stupanje na snagu ovakvog ugovora značilo investicioni zamah i u oba entiteta.

Košarac je rekao da je dat zadatak nadležnom sektoru da priprema nacrt ugovora o slobodnoj trgovini, te da će biti obavljene i konsultacije sa FBiH.

– Mislim da ova inicijativa predsjednika Republike Srpske i institucija RS treba da bude prihvaćena i u Sarajevu, jer se na ovakav način intenzivno radi na poboljšanju privrednog ambijenta i u Republici Srpskoj i u FBiH – rekao je Košarac.

Jasna pozicija

Košarac je napomenuo da ne želi da prejudicira rješenje, ali da je činjenica da “političko Sarajevo, u trgovinskom smislu, vozi samo u jednom smjeru – u EU”.

– Ovo ne znači da će se prestati raditi na unepređenju odnosa sa EU, ali znači da imamo vrlo jasnu poziciju, da kao prva zemlja u okruženju, na Balakanu, ima ugovor o slobodnoj trgovini sa SAD, što je ozbiljna politika Milorada Dodika i institucija RS – istakao je Košarac.

Košarac je poručio da će, svi oni koji ne podrže ovu incijativu, morati dati odgovor privrednicima.

– Kao resorni ministar koji dolazi iz Republike Srpske, pokrenuo sam iniciajtivu i vjerujem da ćemu narednih deset dana na dnevnom redu imati odluku, pa ćemo vidjeti kako će ostali članovi Vijeća ministara podržati – rekao je Košarac

