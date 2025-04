Konaković: Odgovornost za dalje blokade na HDZ-u

Javnosti se nakon sjednice obratio ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković.

Konaković je istakao da je danas bio obiman dnevni red, ali da se ništa posebno nije dešavalo.”Niko nije rekao da će to biti jednostavno, da će to biti tako brzo, to je proces koji podrazumijeva izbacivanje iz vlasti stranku koja dugi niz godina ima korijenje u svim porama društva, ali mislim da je danas jasnije nego ranije da je to bio odličan potez, ne politički nego suštinski i da već svjedočimo činjenici da je Radmanović zamijenjen u Predstavničkom domu, da je Predstavnički dom izglasao smjenu svih kadrova SNSD-a u VM BiH i da sada sve ide prema Domu naroda.

Trojka to ne može riješiti sama, ali je Trojka odlučna i vrlo precizna kad kaže da više sa SNSD-om neće imati ništa. Sada se polako okreće ta priča i prema naravno HDZ-u i drugim političkim akterima koji na sebe preuzimaju odgovornost eventualno daljih zastoja”, rekao je Konaković.

Dodao je da će izbacivanje SNSD-a iz vlasti biti dodatno komplikovano.

“Izbacivanje SNSD-a iz vlasti biće još dodatno komplikovano zbog tih nelegalnih blokada na nivou Domu naroda, ali bi ubacivanje opozcije moglo biti jednostavno riješeno, barem početak možda najvažniji dio imenovanje minstra sigurnosti koji bi ispuhao balon interesa Milorada Dodika, koji tim činom gubi potpuno kontrolu nad kadrovskim rješenjima na nivou države, a onda sigurno ulazi u dublje komplikacije”, poručio je ministar Konaković.

Konaković kaže da je do kraja ogoljena politička scena u BiH.

“Niko više ne vidi Milorada Dodika kao potencijalnog pregovarača za bilo kakave dalje procese, opet kažem, naravno da nije lako izbaciti stranku koja ima stotine ljudi u sistemu imenovanih dugi niz godina i u Dejtonskoj Bosni i Hercegovini gdje je konsenzus imeprativ i neki procesi naravno još uvijek traju. Kaja Kallas je osvježenje na političkoj sceni, sa njom sam imao dva zvanična sastanka, u Rimu i Briselu, veoma dobro informisana, veoma dobro poznaje način i model rada Rusije koja na ovim prostorima ima svoj maligni uticaj. Nakon našeg zadnjeg sastanka je dobila niz informacija koje su nam potrebne, i očekujem da će sutra saopštiti neke konkretne aktivnosti EU i da ćemo se zajedno dogovoriti dalje da zaštitimo teritorijalni integritet, suverenitet, ustavni poredak, odluke pravosudnih organa i da u Kaji Kallas i EU imamo partnera kakvog dugo nismo imali i odlučnije i istrajnijeg nego što je to bilo ranije. Možda najbolje o tome govore izjave predsjednika Srbije, koji se ovih dana žali kako ne može da dopre do sagovornika ni u NATO-u ni u EU. Ne može jer su ljudi jasno shvatili šta se u ovoj zemlji dešava i što svi znamo da ona ima jedan problem koji se zove Milorad Dodik”, dodao je Konaković.

O Izbornom zakonu

“Razumijem da je to zahtjev HDZ-a, ultimatum je uslov, ne bi trebao biti, jer to nije ista materija. Materija kojom bi se trebali baviti je ubrzanje BiH na njenom evropskom putu, to znači da se trebamo riješiti destruktivnih kadrova koji nas tamo koče i da trebamo Vijeće ministara učiniti funkcionalnim, usvojit dva Zakona i galvnog pregovarača. Trojka vidi rješenje isključivo u brzom imenovanju Nebojše Vukanovića ili nekog drugog iz opozicije koga oni predlože i o ostalim stvarima naravno da ćemo razgovarati,pišu Vijesti

Jako puno važnih gostiju dolazi u BiH i to je veoma vrlo važno i bitno i slažemo se svi da je vrijeme da se otpočnu novi razgovori o reformi Ustava BiH, kako bismo tretirali i pitanje HDZ-a, ali za nas imperativno pitanja presuda međunarodnih sudova i otklonili diskriminacije koje naš izborni sistem ima i kako bismo riješili pitanja zaštite izbornog integriteta investicijama u tehniku koja bi trebala obezbijediti skenere i neke druge tehnologije, zaključio je Konaković.

