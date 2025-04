Nikšić: Čovićeve reakcije o Dodiku se ne slažu s njegovim postupcima u Domu naroda

Sedmicu pred nama je najavio kao “prekretnicu” na političkoj sceni BiH te usto najavio kako bi novi sastanak dvije Trojke i HDZ-a u u petak u Banjoj Luci, ali, ističe, do toga ima još vremena.”Tačno je da je ovo jedna od sedmica u kojoj bi se trebali održati sastanci već dogovreni. Dogovorili smo neke grupe koje bi do trebale da porade do tada na nekom tekstu sporazuma, koji bi sadržavao mapu puta za dalje”, kazao je Nikšić.

“Čović nije govorio o sporazumu, ali je govorio o tome da se insistira i sa se usvoji Izborni zakon. Mi smo u načelu i odranije imali taj dogovor, jedino je stvar toga koje članove mijenjamo. Imamo različite poglede, mi i HDZ kada je u pitanju član Predsjedništva. Onda dođete da političke partije iz RS-a malo drukčije gledaju na to.”

Je li koalicija HDZ – SNSD, prema posljednoj sjednici Doma naroda BiH, još uvijek živa?

“Ne bih rekao da je živa, ali da neki vid međusobnog uvažavanja postoji još uvijek iako je jasno od gospodina Čovića – dva puta je kroz press konferencije i saopštenja rekao da je Dodik prešao crvenu liniju i da ne želi daljnju saradnju. Ne slažu se ta saopštenja sa ovim posljednjim postupcima”, kazao je Nikšić,pišu Vijesti

Na pitanje vjeruje li Čoviću, ističe i kako se Čović do sada pokazao kao “ozbiljan političar s kojim se može razgovarati i koji drži riječ”.

Govroio je i o tome smatra li kako je Čović poslao Izborni zakon u parlamentarnu proceduru, kako bi Bošnjaci bili ti koji blokiraju rad umjesto Srba.

“Činjenica je da smo i mi imali u prethodnom periodu blokadu Doma naroda Kluba Bošnjaka, da smo prije ovoga sada imali blokadu SNSD-a. Kad smo vidjeli i sagledali poslovnik Doma naroda, Klub Bošnjaka je bio upravu, trebali su prvo završiti prethodnu sjednicu. To je najveći problem u BiH što svako principe približava svojim željama”, kazao je Nikšić.

