Dodikov naredni korak secesije: Tražit ćemo da se RS uključi u vojni sporazum sa Srbijom i Mađarskom

Srpska nikada ne smije da prihvati da bude dio NATO saveza. Sutra imamo proširenu sjednicu Vlade Srpske i tražićemo da se uključimo u vojni i bezbjednosni sporazum sa Srbijom i Mađarskom. Mi na to imamo pravo, kazao je Dodik.Dodik je rekao da je njemačka pokrajina Bavarska formirala prije nekoliko godina svoju Graničnu policiju.

– Kroz lažljive reforme su nam podvalili da to treba biti na nivou BiH. Mi danas nemamo povjerenje u institucije BiH i one su neprijateljske prema Srpskoj i mi to tako doživljljamo. SIPA, vanustavno Tužilaštvo, Sud BiH nemaju naše povjerenje, rekao je Dodik.

Istakao je da RS ne želi takvu BiH,piše Presmedia

– Nismo takvu BiH potpisali. Odbacujemo nasilje koje institucije BiH vrše prema Srpskoj, a oni to vrše stalno, rekao je Dodik.

