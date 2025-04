Protest zdravstvenih radnika u HNK-u: Traži se potpisivanje kolektivnog ugovora

Kako je pojasnio predsjednik Sindikata zdravstvenih radnika HNŽ-a Dalibor Vuković, tim bi se aneksom izjednačila prava zdravstvenih radnika s pravima koje je županijski ministar zdravstva Milenko Bevanda dao doktorima medicine i stomatologije aneksom na njihov kolektivni ugovor.

– Jučer smo u medijima vidjeli kako je ministar izjavio da za zdravstvene radnike nema novca jer bi se urušio sustav. Sustav je davno urušen, a sustav u funkcioniranju drže zdravstveni radnici na zadovoljstvo svih naših građana – kazao je Vuković.

Dodao je kako će se „do zadnje kapi krvi“ boriti za izjednačavanje prava.

– Želimo da nam se podignu koeficijenti i da se zajednički krene pregovarati kolektivni ugovor. Samo u tom segmentu ćemo pristati na dalje pregovore, a do tada ćemo krenuti u proceduru organiziranja generalnog štrajka – najavio je.

Tko je odgovoran za nezadovoljstvo zdravstvenih radnika?

Predsjednik Nezavisnog sindikata zdravstvenih radnika Sveučilišne kliničke bolnice (SKB) Mostar Ivica Anić naglasio je kako su za ovu situaciju odgovorne tri osobe.

– Prva i najodgovornija je ministar zdravstva Bevanda koji je jučerašnjom izjavom ponizio sve zdravstvene radnike, druga je predsjednica Vlade HNŽ-a Marija Buhač i treća je ministar financija Adil Šuta, kojega također pozivamo da preuzme odgovornost i da ne bježe i da se sakrivaju – kazao je Anić,piše N1

On je ustvrdio kako je sramotna odluka ministra Bevanda da poveća razliku između koeficijenata doktora medicine i koeficijenata zdravstvenih radnika.

– 25 godina je trajao kolektivni ugovor u kojem je razlika između bilo koje visoke stručne spreme i doktora medicine uvijek bila 0.30 koeficijent. U ovom trenutku povećana je na 0.40 i pozivamo ministra Bevandu da pogleda kolektivne ugovore i uvidi da se ta razlika povećala, što je sramota – poručio je Anić.

Sindikalisti su pozvali predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti da isprave nepravdu.

– Tražimo hitnu ostavku ministra, hitnu urgenciju Vlade, premijerke i Skupštine HNŽ-a, da smjene ministra ili da ga natjeraju da potpiše aneks kolektivnog ugovora. Nismo došli samo radi povećanja, došli smo da se borimo protiv diskriminacije. Ne može se jednima davati, a drugima ne – dodao je Anić.

Predsjednik Sindikata zaposlenih u Kantonalnoj bolnici “Doktor Safet Mujić“ u Mostaru Ismet Kodro pojasnio je kako doktori medicine i zdravstveni radnici imaju identične kolektivne ugovore, ali su zbog nove uredbe Vlade HNŽ-a zdravstveni radnici došli u diskriminirajući položaj.

– Liječnik sada ima 2,5 veću osnovnu plaću u odnosu na zdravstvene radnike. Bitno je naglasiti da je Vlada HNŽ-a aneksom ugovora liječnicima učinila još jednu diskriminaciju. Naime, samo će liječnici imati pravo na regres u ovoj godini, a svi drugi zaposlenici ne – kazao je Kodro.

Što se tiče procjene koliko bi se trebalo izdvojiti novca u županijskom proračunu kako bi se ispunili zahtjevi zdravstvenih radnika, Kodro je kazao kako taj iznos nije onoliki kolikim ga je prikazao ministar Bevanda:

– Ono što je jučer ministar rekao je prenapuhano. On je za cijelu godinu dao procjenu od nekih 25,9 milijuna KM, a naša je procjena da to na mjesečnoj razni može iznositi maksimalno do 1,4 milijuna KM, bez ikakvih skrivenih troškova.

Zdravstveni radnici na kraju su poručili kako će krenuti u proces organiziranja generalnog štrajka ako Vlada HNŽ-a ne pokaže razumijevanje za njihove zahtjeve.

