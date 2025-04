Osmijesi na licima opozicije RS: Apsolutna podrška Vukanoviću

Predsjednik PDP-a Draško Stanivuković sastanak je ocijenio produktivnim.

“Kada gradite bilo koje partnerstvo, najvažniji je temelj. Danas smo razgovarali o temeljnim principima za buduću koaliciju. Kada pričamo o Evropi, mi smo zainteresovani, jer tu pripadamo geografski, ali trebamo i suštinski. Plan rasta nam donosi stotine miliona. Drugo je da blokade nisu imperativ, a mi smo danas u situaciji da se naš narod straši. Mi želimo da kažemo da u ovoj zemlji nema straha. Ne može cijela koalicija stati u kumovu zgradu. Naredni sastanak smo mi domaćini, potrudićemo se da jedan dokument potpišemo u Banjaluci. Ukoliko tada i ne potpišemo, vjerujemo da će biti brzo”, rekao je Stanivuković.

On je rekao da po pitanju Izbornog zakona oni nemaju nikakvih problema.

“Svako treba da bira svog predstavnika. Za nas je prioritet RS. Vidimo se 10. aprila u Banjaluci”, rekao je Stanivuković.

Milan Miličević je rekao da je sastanak bio ozbiljan i konstruktivan.

“Razgovarali smo potpuno iskreno. Ovo je prvi sastanak u ovom formatu. Nerealno je bilo očekivati sporazum, to nismo ni planirali. Mislim da možemo do kompromisa. Krajnji cilj je da ukoliko napravimo sporazum, da on donese brže rezultate. To znači nastavak evropskog puta od kojeg će svi građani osjetiti benefite, investicije, projekte. Ako to uradimo onda smo na pravom putu. Ne treba zaboraviti, mi nismo neozbiljni ljudi, nismo avanturisti. Stabilnost, mir, investicije, razvoj, evropski put, Izborni zakon koji garantuje transparentne izbore, to je ono što želimo”, rekao je Miličević,pišu Vijesti

Stanivuković je govoreći o zgradi UIO, rekao da je mrtva trka s vremenom.

“Mi ćemo tu trku dobiti”, rekao je Stanivuković.

On je dodao da PDP daje punu podršku imenovanju Nebojše Vukanovića za ministra sigurnosti BiH.

Sam Vukanović je rekao da je očekivano više od sastanka.

“Trpimo značajne posljedice naše korektnosti. Nismo faktor destabilizacije, ponudili smo rješenja, dalje nije do nas”, rekao je.

Facebook komentari