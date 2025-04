SNSD ponovo srušio kvorum: Spriječili smjenu Špirića, Košarca i Amidžića

Delegati u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH ponovo nisu glasali o smjeni predsjedavajućeg ovog doma Nikole Špirića i SNSD-ovih ministara Staše Košarca i Srđana Amidžića.To su spriječili delegati SNSD-a na način da je delegat Nikola Špirić prvo onemogućio raspravu o dnevnom redu, kako se te tačke dnevnog reda ne bi postavile kao prve.

On je govorio da je takav dnevni red usaglašen, no dopredsjedavajući Kemal Ademović je to negirao.

Prvo se raspravaljalo o drugim tačkama dnevnog reda, a kada su one usvojene, Špirić je zatražio pauzu. Nakon nje Sredoje Nović je kazao da neće učestvovati u daljem zasjedanju.

Po poslovniku je zatražena pauza od sat vremena, a ako tada ne bude kvoruma ona će i službeno biti prekinuta, no izvjesno je da od nastavka sjednice neće biti ništa,piše Avaz

