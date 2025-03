Evo kada nam stiže potpuna stabilizacija vremenskih prilika

U Hercegovini će stabilno, sunčano i toplo vrijeme nastupiti već od 1. aprila i potrajati do kraja prognoznog perioda.

Do 1. aprila očekuju se nešto niže temperature zraka. Minimalne vrijednosti u Bosni kretaće se između 4 i 9 °C, na planinama centralne i istočne Bosne između 0 i 5 °C, dok će u Hercegovini biti u rasponu od 8 do 13 °C. Maksimalne dnevne temperature iznosiće od 9 do 14 °C u Bosni, te od 13 do 16 °C u Hercegovini.

Natprosječno visoke temperature zraka očekuju se od 2. aprila. U Bosni će se jutarnje vrijednosti kretati između 9 i 14 °C, a u Hercegovini između 11 i 16 °C. Dnevne temperature u Bosni iznosiće od 16 do 20 °C, a u Hercegovini od 17 do 22 °C, najavili su iz FHMZ BiH,piše N1

