Isak odgovorio Viškoviću: Duhovit si koliko i kriminalac, mnogo

“Imali smo i u Evropi i svijetu slične situacije, poput zvaničnika Katalonije gdje Interpol nikada nije prihvatio da protiv njih budu podignute međunarodne potjernice. Očekujem da Interpol krajnje korektno odradi svoj posao ” ponadao se Višković.

On je zahvalio ministru unutrašnjih poslova Srbije Ivici Dačiću i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću koji su odmah reagovali i uputili protestnu notu glavnoj kancelariji Interpola u Lionu, te upozorili da je u ovom slučaju riječ o političkom procesu.

“Ako Interpol poštuje svoj Statut u čijem članu tri stoji da se u slučaju političkih, vjerskih i vojnih pitanja ne raspisuje niti odobrava unos takve vrste potjernice u sistem, onda do toga ne bi trebalo da dođe. Ako bi se na neki način, pod pritiskom ili intervencijama ipak donijele, bilo bi to prvi put da Interpol u svojoj praksi starijoj više od 100 godina prekrši procedure” rekao je Višković.

Premijer RS je rekao za “Provjereno” smisiju koja godinama služi za promociju vlasti, da nema nikakvih uslova da Milorad Dodik i Narodne skupštine Nenad Stevandić dobiju međunarodne potjernice jer su progonjeni isključivo na političkoj liniji.

“Progone ih kao predstavnike institucija RS, nisu napravili nikakav zločin, nijedno krivično djelo koje je predmet i opseg rada Interpola” rekao je Višković.

Narativ koji kreiraju mediji pod patronatom vlasti u RS nastavlja se i dalje nazivanjem Suda BiH vanustavnim.

“Štite me nečija djeca i imam odgovornost prema njima i ni prema kome drugom. I tu ću se zaustaviti. Pokušavam da što manje njih izložim nekoj, ne daj Bože, stresnoj situaciji. Pokušavam da ih štitim od eventualnih bolesnika i budala. A ima ih u drugom entitetu koji se utrkuju kako će uraditi ovo ili ono. Bilo bi najbolje da oni pokušaju to da urade, ne da šalju nečiju tuđu djecu. Tamo u FBiH ministar unutrašnjih poslova /Ramo Isak/ priča kako će hapsiti, pa najbolje da dođe on. E, onda ćemo to riješiti nas dvojica” rekao je Višković.

Ramo Isak, ministar unutrašnjih poslova u Vladi FBiH ubrzo je odgovorio Viškoviću.

“E što si me nasmijao Radovane. Duhovit si u istoj mjeri u kojoj si, prema vlastitom priznanju, kriminalac. Dakle, mnogo!”, poručio je Isak u objavi na društvenim mrežama.

