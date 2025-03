Stojanović: Stevandićevo obezbjeđenje se vratilo u BiH, a on je sam ostao u Srbiji

Potpredsjednik FBiH Igor Stojanović bio je gost Centralnog dnevnika sa Senadom Hadžifejzovićem, gdje je poručio da se obezbjeđenje predsjednika RS Nenada Stevandića vratilo u BiH, a on je ostao u Srbiji.

Naglasio je da je Stevandić otišao u Srbiju prije potjernice.

– Za očekivati je ako se bude vraćao da bude priveden. Nije tajna da SNSD ima svoje kadrove u Graničnoj policiji, ali po pravilu službe trebao bi biti priveden. Otišao je tamo avionom, prema mojim informacijama – naveo je Stojanović.

On je postavio pitanje Srbima u RS šta je to ugroženo i zbog čega se povlače. Jedini narod koji ima entitet i narod po sebi, jezik, televiziju, člana Predsjedništva… Šta je tu ugroženo? Samo je ugrožen Dodik i njegov ostanak na vlasti, a on je bahat i želio bi nastaviti krčmiti imovinu BiH. Mislim da je svjestan da je prešao crvenu liniju, Njemu je puno draže da ostane na vlasti nego da bude neko ko će ugasiti RS. Odakle mu toliki novac? Nije ga stekao od plate, osilio se. Dodik sigurno ima kapital u Rusiji i pitanje je ako ne nastavi raditi za rusku stvar da može ostati bez tog kapitala – rekao je Stojanović,piše Avaz

Smatra da su izjave predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića trebale biti direktnije.

– Postoje koraci koji se moraju proći. Policijske agencije vode računa da ne naprave pogrešan korak koji bi doveo do incidenta. Policijske agencije čekaju i sužavaju obruč oko Dodika, ujedno vodeći računa da se ne desi neki incident – kazao je Stojanović.

Naveo je da je Trojka jasna kada je u pitanju Dodik i da ne postoji opcija da se s njim razgovara.

– Ne vidim nikoga ko bi razgovarao s njim u ovom momentu. Mi smo sa Dodikom napravili određeni pomak, to ne smijemo zaboraviti, ova koalicija je usvajala brojne zakone. Ne možemo razgovarati jer mi hoćemo da gradimo BiH, a oni je razgrađuju. Imamo političke snage koje u institucijama djeluju destruktivno, no postoji pravilo službe i mnogi ljudi profesionalno obavljaju svoj zadatak. Ovo je veliki izazov za institucije, volio bih da ovo završimo bez međunarodne pomoći. Mi smo krivi jer smo se više bavili direktorima institucija umjesto kakav nam je geopolitički položaj. Ukrajina nam treba biti škola. Prije trideset godina se isto to desilo nama, a ništa nismo naučili. Naši resursi se dijele zbog lične koristi, nemamo državnika koji razmišlja o budućnosti – naglasio je.

