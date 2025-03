Odobrena pljenidba objekta Centralne banke u Mostaru zbog duga BiH prema firmi iz Slovenije od 108 miliona KM

Općinski sud u Mostaru prihvatio je prijedlog slovenskog “Viaducta” za pljenidbu objekta Centralne banke u ovom gradu s ciljem naplate 108,7 miliona KM od BiH.Pravni zastupnik “Viaducta” Predrag Baroš rekao je za Capital da je prijedlog za izvršenje očigledno osnovan i da je potraživanje njihovog klijenta neupitno.

Zaprimili informaciju o odluci

– Ne postoji zakonom propisano ograničenje koje bi spriječilo sprovođenje izvršenja na imovini CB BiH. Iskreno se nadamo da ćemo sa nadležnim organima BiH postići sporazum u vezi sa izmirenjem potraživanja tužioca i na taj način konačno okončati ovaj predmet, samim tim CB i nadležne organe BiH poštedjeti daljnjih nelagoda- rekao je Baroš.

On je pojasnio da rješenje još nije pravosnažno jer Centralna banka BiH ima mogućnost da uloži prigovor, a da nakon prigovora, obje strane imaju i mogućnost žalbe.

– Moram naglasiti da naš postupak ne predstavlja bilo kakav udar na BiH kako se može čuti poneko tumačenje, imamo arbitražnu odluku i naša dužnost u odnosu na naše klijente predstavlja preduzimanje aktivnosti u cilju naplate navedene odluke, rekao je Baroš.

U Centralnoj banci BiH su kratko naveli da su zaprimili informaciju o odluci Općinskog suda u Mostaru te da će iskoristiti sva raspoloživa pravna sredstva kako bi zaštitili svoju imovinu i interese.

Podsjećamo, slovenačko preduzeće “Viaduct” podnijelo je prije desetak dana nadležnim sudovima više prijedloga za izvršenje.

Oni su predložili da sud obaveže BiH i Centralnu banku da im isplati 108,7 miliona KM, a ukoliko to ne urade, da se izvršenje sprovede na nekretninama Centralne banke u Banjoj Luci, Mostaru i Brčko Distriktu.

Konačnom odlukom Arbitražnog vijeća u Vašingtonu BiH je obavezana da slovenačkom preduzeću “Viaduct” isplati 90 miliona maraka odštete zbog raskida ugovor o koncesiji za izgradnju hidrocentrala na Vrbasu,piše Avaz



Ugovor o dodjeli koncesijeBiH je ovaj spor izgubila još 2022. godine, ali je Vlada RS, koja je sporazumom sa Vijećem ministara BiH na sebe preuzela obavezu plaćanja, slamku spasa tražila u nastavku postupka i zahtjevu za poništenje te odluke.

Međutim, Arbitražno vijeće je taj zahtjev odbilo u maju prošle godine, a dug do danas nije plaćen, dok kamate svakodnevno rastu.

Ugovor o dodjeli koncesije sa “HES Vrbas”, koje je u vlasništvu “Viaducta” potpisan je 2004. godine, a njime je bila planirana izgradnja HE “Krupa” i HE “Banjaluka-Niska”. Međutim, ugovor je raskinut nakon što je Vlada dodijelila koncesiju za izgradnju HE “Bočac 2” koja je onemogućila izgradnju HE “Krupa”.

Vlada RS je “HES Vrbas” nudila mogućnost izgradnje samo jedne hidroelektrane, na šta ova firma u vlasništvu slovenačkog “Viaducta” nije pristala.

